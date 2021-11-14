Беженцы штурмом прорвались на польские земли

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Мигранты не сдаются в стремлении зажить европейской жизнью

Ситуация на белорусско-польской границе с каждым днем усугубляется. Мигранты уже не готовы ждать у моря погоды и силой пытаются прорваться на вожделенные европейские земли. Сегодня, 14 ноября, стало известно об очередном вторжении беженцев. Так, с белорусской на польскую территорию смогли попасть около 50 нелегалов.



Стоит отметить, что поляки, которые являются частью Евросоюза, обещавшего всем беженцам райскую жизнь в Европе, совсем не рады таким гостям. По имеющимся данным, из полусотни нелегалов польским стражам порядка удалось арестовать 22 человека. Задержанные оказались гражданами Ирака.

Инцидент произошел неподалеку от польских Стажин. Разобиженные европейцы описывают случившееся как силовой незаконный переход через государственную границу. Также известно, что на отлов нелегалов был брошен 21 сотрудник правоохранительных органов Польши. Кроме того, в спецоперации против мигрантов поучаствовали польские вояки и сотрудники Пограничной стражи.

При этом европейские спецы пожаловались, что невежливые мигранты любят закидывать их камнями. Одному поляку булыжник попал прямо в каску и оставил на ней вмятину, что очень его расстроило и испугало.

К слову, недавно стало известно, что белорусские власти планируют организовать для беженцев лагерь на границе с Польшей. На месте уже работают спасатели и волонтеры. Ситуация с мигрантами становится критической и грозит крупной гуманитарной катастрофой.