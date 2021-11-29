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Беженцы с обмороженными ногами рассказали об ужасах в Литве
29 ноября 2021, 10:50 • 250 • Политика
Беженцы рассказали белорусским пограничникам о травле в Литве. В результате избиений и полученных обморожений один из мужчин погиб.
Помощь беженцам на границе с Польшей и Литвой продолжают оказывать белорусские пограничники. К сожалению, без жертв не обходится. Так, белорусы нашли мигрантов в крайней степени измождения, с обморожениями. И узнали, что несколько человек и вовсе погибли. По предварительным данным, прибыли они из Шри-Ланки, впрочем, документов у людей нет.
Беженцы рассказали пограничникам, что дожидались пропуска на территорию Германии вчетвером, уже будучи в Литве. Один из них погиб, впрочем, в Литве досталось каждому - люди подвергались избиениям.
Чтобы избавиться от беженцев, литовские пограничники травили их собаками. В результате люди получили многочисленные травмы. Белорусские пограничники вызвали скорую помощь, в итоге было принято решение о госпитализации в Браславскую центральную районную больницу.
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