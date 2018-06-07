Беженцы, рассказавшие о своих проблемах Путину в ходе Прямой линии: Мы хотим быть полезными России

История Натальи Канивец, рассказавшей Владимиру Путину во время его ежегодной Прямой линии о проблемах, с которыми она столкнулась в Ростовской области, схожа с сотнями и тысячами других беженцев, массово покидавших родные дома на юго-востоке Украины с весны 2014-го — после того, как Киев развязал там войну против собственного народа, не желавшего мириться с бандеровцами и неонацистами, которые принялись устанавливать свои порядки на Донбассе.

- Мы — я и двое моих сыновей (старшему Данилу сейчас уже 24, он работает и заочно заканчивает юридический институт, младшему Богдану — всего пять лет) бежали из нашего Краснодона, - рассказала «КП» - Ростов-на-Дону» сама Наталья.

Она — педагог-психолог по образованию, работала и по специальности в школе, и в администрации своего родного города. А сейчас занимается волонтерством, помогает старикам и инвалидам в Ростове.

- Оставаться там, где идет война, где стреляют и каждый миг могут убить, я не хотела — хотя бы потому, чтобы просто не подвергать опасности своих детей. Здесь нас сначала приютили добрые люди, мы у них какое-то время пожили, потом стали снимать квартиру, - говорит женщина. - Поначалу вроде бы было нормально: жили, как все, старались зарабатывать, дабы прокормиться. Но дело в том, что по российскому законодательству, для проживания в РФ необходимо либо через каждые 90 дней выезжать обратно и въезжать заново (а куда ехать, если там война?), либо регистрироваться по месту жительства.

Но с последним, по ее словам, тоже проблема: не у всех беженцев получается найти тех, кто мог бы прописать их в своем доме или квартире — родственников, близких, знакомых или просто добрых людей, у которых есть такая возможность.

- Там целая процедура — и очень сложная: сначала нужно попасть в квоту (разрешенную МВД для мигрантов в конкретном регионе), затем — получить разрешение на временное проживание, а только потом уже — можно подавать на гражданство, - объясняет Наталья Канивец. - А для нас все еще усложнилось, когда мне сделали операцию, и мы вынужденно просрочили время пребывания в России, не продлив его. И тут, представляете, как раз нашелся человек, согласившийся зарегистрировать нас у себя. Но в миграционной службе МВД нам сказали, что нам придется прежде пройти через штрафные санкции: выехать на 90 суток за пределы РФ, после чего, по возвращении, оплатить штраф в размере 2-5 тысяч на человек.

А вообще, по ее словам, сбор справок на получение гражданства обходится более чем в 15 тысяч на каждого. То есть для ее семьи из трех человек (отец ее детей с ними не живет) это обойдется в 45 тысяч.

- Мы хотим просто оформить российское гражданство и здесь быть полезными стране, которая дала нам приют и защиту тогда, в 2014-м, - делится проблемами женщина. - Поэтому очень надеюсь, что после вмешательства Владимира Владимировича что-то у нас изменится — в лучшую сторону. По крайней мере, со мной уже связались от губернатора Ростовской области Василия Голубева, будут заниматься нашими проблемами.

Добавим, между тем, что, как сообщил «КП» зампред комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, до конца лета в парламенте могут уже принять в первом чтении закон об упрощенном получении гражданства РФ для носителей русского языка.

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