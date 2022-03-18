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Беженцы из Мариуполя о преступлениях неонацистов: "За что?"
18 марта 2022, 04:50 • 26 • Политика
В беседе с военкором Царьграда беженцы из Мариуполя рассказали, что им пришлось пережить в последние дни до освобождения города. "За что?" - повторяет одна из наших собеседниц, говоря о преступлениях неонацистов.
Военкор Царьграда Анастасия Антонова продолжает работать на освобождённых территориях Украины. Накануне ей удалось поговорить с беженцами из Мариуполя, которые не могут понять, почему украинские военные обращались с ними как со скотом. Казалось бы, должны защищать своих? Но нет.
Одна из собеседниц Анастасии говорит:
Подошедшие мужчины добавляют, что на улицу можно было выйти только ранним утром - примерно с 4 утра до 8. В это время было затишье. Тогда и оттаскивали тела умерших - подальше от подвалов. Никто из группировки ВСУ мирным жителям не помогал. И в какой-то момент, признаётся одна из беженок, не хотелось уже ничего. Только бы дождаться тишины:
Вывезти мирных жителей сумели военные России и независимых республик Донбасса. Зачистка Мариуполя от неонацистов продолжается и в эти часы
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