В беседе с военкором Царьграда беженцы из Мариуполя рассказали, что им пришлось пережить в последние дни до освобождения города. "За что?" - повторяет одна из наших собеседниц, говоря о преступлениях неонацистов.

Военкор Царьграда Анастасия Антонова продолжает работать на освобождённых территориях Украины. Накануне ей удалось поговорить с беженцами из Мариуполя, которые не могут понять, почему украинские военные обращались с ними как со скотом. Казалось бы, должны защищать своих? Но нет.

Одна из собеседниц Анастасии говорит:

Я не понимаю, за что с нашими людьми поступили так? Мы не ожидали, что будем сидеть, как скот... Никто к нам не приезжал. Горят девятиэтажки, убивают людей, люди сами умирают от ужаса.

Подошедшие мужчины добавляют, что на улицу можно было выйти только ранним утром - примерно с 4 утра до 8. В это время было затишье. Тогда и оттаскивали тела умерших - подальше от подвалов. Никто из группировки ВСУ мирным жителям не помогал. И в какой-то момент, признаётся одна из беженок, не хотелось уже ничего. Только бы дождаться тишины:

Не надо ни воды, ни еды, ни света. Просто оставьте нас в покое. Перестаньте стрелять.

Вывезти мирных жителей сумели военные России и независимых республик Донбасса. Зачистка Мариуполя от неонацистов продолжается и в эти часы