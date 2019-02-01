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Беженке с Украины дали российское гражданство вне очереди, чтобы бесплатно лечить ее больного раком ребенка

01 февраля 2019, 16:24  •  114 • В России

День, когда 17-летнему сыну Софьи Ткаченко поставили диагноз - рак третьей стадии — сегодня кажется самым страшным, что могло произойти в ее жизни. Раньше казалось, что после побега от войны на Украине, все беды остались для ее семьи позади.

- Мы уехали из Донецка, когда там война началась, - рассказывает женщина «КП» - Кубань». - Здесь, в Краснодаре, мы получили временное убежище. Но для статуса гражданина надо было пройти долгую и трудную процедуру.

Но беда не приходит одна, и ее мальчик серьезно заболел.

- Я не помню практически ничего после того, как доктор в онкоцентре убил меня диагнозом. Он сказал, что лечение возможно, но оно очень дорогостоящее. И раз я не резидент страны, то бесплатно лечить моего мальчика они не имеют право, - продолжает Софья сквозь слезы.

Решение мать приняла молниеносно. Прямо из онкологической лечебницы женщина побежала в миграционную службу в Краснодаре.

Беженке с Украины дали гражданство вне очереди, чтобы лечить ее сына от рака бесплатно.

- На тот момент я вообще ничего не соображала, у меня был шок, на нервной почве меня трясло. Сотруднице службы я сумбурно рассказала, что с нами произошло. И ко мне отнеслись очень чутко. Увидев диагноз сына, она чуть сознание не потеряла.

В следующий момент к проблеме Софьи подключились все. Буквально за несколько недель вопрос получения статуса гражданина Российской Федерации был для семьи Ткаченко решен.

- Женщина подала документы на комиссию по выделению квоты иностранным гражданам, чтобы получить разрешение на временное проживание. И мы смогли до членов комиссии донести ту жизненную ситуацию, которая сложилась, - прокомментировала «Комсомолькой правде» - Кубань» начальник отдела по выдаче разрешений на временное проживание видов на жительства УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю Татьяна Стрельцова.

Сама Софья Ткаченко благодарит всех за участие. Сейчас ее ребенок уже получает бесплатное лечение.

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