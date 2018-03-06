Беженец в Германии через соцсети рассказал, как убил свою жену

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Сирийский беженец рассказал в прямом эфире об убийстве жены.

Трагичный инцидент произошел в ФРГ. Беженец, приехавший в Германию на постоянное место жительства из САР, рассказал в прямом эфире, как убил свою жену. По данным The Daily Mail, 41-летний Абу Марван сообщил в соцсети своим подписчикам, что ударил мать своих троих детей не менее четырех раз в шею. Потому что та - “слишком раздражала”.

Марван отметил, что все остальные девушки должны воспринимать данную историю как пример того, что может с ними случиться, если они расстроят собственных мужей.

Однако вместо восхищенных репостов мужчина получил визит полицейских, которые заинтересовались его откровением. Известно, что сирийца арестовали вскоре после того, как он покинул место происшествия с одним из сыновей.