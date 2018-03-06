Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Польский суд продлил арест пророссийского политика Матеуша Пискорского
Не Mercedes, не BMW: Назван лучший автомобиль года в Европе
Порошенко рассказал о «чрезвычайной эффективности» санкций против России
У Собчак взломали сайт и поставили фото «либеральной» минералки
Главная / В мире

Беженец в Германии через соцсети рассказал, как убил свою жену

06 марта 2018, 15:24  •  189 • В мире
Сирийский беженец рассказал в прямом эфире об убийстве жены.
Трагичный инцидент произошел в ФРГ. Беженец, приехавший в Германию на постоянное место жительства из САР, рассказал в прямом эфире, как убил свою жену. По данным The Daily Mail, 41-летний Абу Марван сообщил в соцсети своим подписчикам, что ударил мать своих троих детей не менее четырех раз в шею. Потому что та - “слишком раздражала”.
Марван отметил, что все остальные девушки должны воспринимать данную историю как пример того, что может с ними случиться, если они расстроят собственных мужей.
Однако вместо восхищенных репостов мужчина получил визит полицейских, которые заинтересовались его откровением. Известно, что сирийца арестовали вскоре после того, как он покинул место происшествия с одним из сыновей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

189
Источник
Похожие новости
06 марта 2018, 15:24
Нетаньяху просил у Трампа невозможного
06 марта 2018, 15:24
Власти Азербайджана: Наркоцентр в Баку мог поджечь один из пациентов
06 марта 2018, 12:09
65,65 за баррель: Цены на нефть продолжают показывать устойчивый рост

Загрузка...
06 марта 2018, 08:54
WP: Трамп попросил советников придумать, как наказать Асада
05 марта 2018, 23:09
Италия: Кто постарается забрать победу у антизападной “Лиги Севера"
06 марта 2018, 08:54
Стрельба во Флориде: Неизвестный открыл огонь по посетителям на парковке
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 марта 2018, 16:09
Эксперт: Последние три года мир с США держится на утечках о разработках нового российского оружия
28 февраля 2018, 05:12
Меня зовут Томаш. Я работаю на фабрике ненависти
06 марта 2018, 08:24
Украина – первая жертва новой внешней политики России
04 марта 2018, 08:09
Время платить по историческим счетам
03 марта 2018, 02:54
Президентские выборы в Армении: Саркисян заменил и дополнил Саргсяна
02 марта 2018, 02:52
Нагнуть Газпром
03 марта 2018, 15:54
Путин напомнил Болгарии о том, кто освободил ее от ига Османской империи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.