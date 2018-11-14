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Бежавший из России автор фейков об отравлении Скрипалей - "идеальная фигура для новой ритуальной жертвы"

14 ноября 2018, 15:09  •  37 • Политика
Сергея Канева назвали автором фейков об отравлении Скрипалей. А после того, как он сбежал в Прибалтику из России, журналисты считает его "идеальной фигурой для новой ритуальной жертвы".
Информационное агентство News Front назвало журналиста Сергея Канева в качестве одного из тех, кто вдохновляет "Беллингкэт" и "пишет новые биографии Петрову и Боширову". Журналисты говорят, что провели собственное расследование и отследили встречу Канева с агентом британской разведки Крисом Митчеллом - "который в миру представляется режиссером и продюсером, попала в объективы фотокамер", отмечено в материале.
В распоряжении издания есть фотографии встречи с английским шпионом.
"Для этого рандеву Митчелл специально прилетал в Москву рейсом 235 "Британских авиалиний" из лондонского аэропорта Хитроу".
Переводчицей на встрече была Марина Ерастова, которая вместе с супругом Андреем Ерастовым снимает фильмы по заказу ВВС - "антироссийские фильмы", добавляют журналисты. По версии издания, Канев должен был помочь в создании фейков о Петрове и Боширове. Их, напомним, назвали агентами ГРУ, которые участвовали в отравлении Скрипалей.
"Из последних "творений" горе-журналиста – фейковое письмо его коллеги по цеху Андрея Караулова на имя министра внутренних дел Колокольцева, наличие которого было опровергнуто всеми упомянутыми лицами, - пишет издание. - Вот эти навыки Канева и понадобились "Беллингкэту" и "Инсайдеру". Без него Элиот Хиггинс никак не смог бы обосновать, как с помощью технологий поиска в Интернете он "обнаружил" материалы, которые ему на самом деле передала британская разведка. Появился Сергей Канев, и, чудесным образом, военнослужащий на фотографии в Чечне, совершенно не похожий на Боширова, становится сотрудником ГРУ, который должен был отравить Скрипаля".
Тепреь автор фейков Bellingcat об отравлении Скрипалей сбежал в Прибалтику. Бегство из России Сергей Канев объясняет "преследованием со стороны ГРУ". В России любитель девушек с пониженной социальной ответственностью занимался освоением зарубежных грантов и стучал в МИ-6 на Ходорковского. Перейдя в разряд отработанного материала, Канев становится идеальной фигурой для новой ритуальной жертвы и может быть отравлен мочой, добавляют журналисты.

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