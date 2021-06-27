Бежавший от Крыма Defender встречали зажигательными танцами

В Батуми, куда после провокации в Чёрном море прибыл британский эсминец, устроили танцы по поводу появления иностранного судна.

В Грузии танцами встретили британский эсминец Defender. Корабль, который изгнали из нашей акватории предупредительными выстрелами, после этого взял курс на Грузию.

И там ему были рады. На видео прибытия иностранного судна к берегам Грузии запечатлено, как местные артисты в национальных костюмах пели национальные песни и танцевали. Экипаж британцев обрадовался столь тёплому приёму.

На страничке посольства Британии в Грузии восторженно откликнулись на появление военного судна. "Мы рады принять один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании в Батуми HMS Defender", - заявили дипломаты.

Напомним, что британский корабль на днях зашёл в территориальные воды России, на призывы развернуться экипаж не реагировал, тогда наши пограничные силы открыли предупредительный огонь по курсу эсминца. После этого Defender вернулся в нейтральную зону.

МИД России подчеркнул, что произошедшее является провокацией.