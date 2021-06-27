|
Бежавший от Крыма Defender встречали зажигательными танцами
27 июня 2021, 05:30 • 164 • В мире
В Батуми, куда после провокации в Чёрном море прибыл британский эсминец, устроили танцы по поводу появления иностранного судна.
В Грузии танцами встретили британский эсминец Defender. Корабль, который изгнали из нашей акватории предупредительными выстрелами, после этого взял курс на Грузию.
И там ему были рады. На видео прибытия иностранного судна к берегам Грузии запечатлено, как местные артисты в национальных костюмах пели национальные песни и танцевали. Экипаж британцев обрадовался столь тёплому приёму.
На страничке посольства Британии в Грузии восторженно откликнулись на появление военного судна. "Мы рады принять один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании в Батуми HMS Defender", - заявили дипломаты.
Напомним, что британский корабль на днях зашёл в территориальные воды России, на призывы развернуться экипаж не реагировал, тогда наши пограничные силы открыли предупредительный огонь по курсу эсминца. После этого Defender вернулся в нейтральную зону.
МИД России подчеркнул, что произошедшее является провокацией.
Подпишитесь на нас
164
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2021, 00:40
|
25 июня 2021, 09:30
|
20 июня 2021, 14:00
|
24 июня 2021, 12:25
|
22 июня 2021, 06:20
|
23 июня 2021, 14:25
|
21 июня 2021, 12:55