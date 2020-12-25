Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был прав"

Илья Пономарёв - бывший депутат Госдумы, бежавший из России несколько лет тому назад, сегодня, как с уверенностью заявляют украинские журналисты, является "представителем Джорджа Сороса по газу на Украине". Впрочем, сам Пономарёв предпочитает говорить, что занимается привлечением инвестиций на свою новую родину. В многочисленных постах на личной странице в Facebook Пономарёв не забывает отругать как следует Россию. А вот с историей вокруг так называемого отравления Алексея Навального было сложнее.

Дело в том, что в своё время Навальный назвал Пономарёва "жуликоватым парнем", а также добавил, что "лучшая награда за его преподавание - пинками прогнать его". Именно так Навальный оценил работу экс-депутата в Сколково с его гигантскими договорами. Сам Пономарёв описывает отношения с Навальным как "сложные", добавляя, что "охлаждение началось" во время реализации одного из политических проектов. Вероятно, из-за этих многочисленных нюансов объяснение Пономарёва всей ситуации вокруг отравления и расследования Навального было насыщено оговорками.

Например, при обсуждении комментария президента России Владимира Путина о том, что за Навальным действительно могла ходить "наружка", поскольку тот сотрудничает с американскими спецслужбами, Пономарёв написал: "В этом смысле Путин был прав..." Но хвалить российского президента бежавшему на Украину депутату нельзя, поэтому очень быстро - в той же записи, родился тезис о том, что президент РФ "говорит неправду".

Долго и подробно Пономарёв делится своими предположениями о работе ФСБ и КГБ, чтобы в конце концов сделать вывод, что фильмы Навального о собственном расследовании - это постановка. Более того, Пономарёв намекает, что основатель ФБК - агент Кремля. Словом, от сообщения депутата-беглеца впечатления смешанные. Тут остаётся лишь иронизировать, как это сделал, например, политолог Армен Гаспарян в личном телеграм-канале:

"Свершилось. Этого пациента обвинили в работе на ФСБ. И сделал это совестливый и неравнодушный экс-депутат Пономарёв, ныне скрывающийся в Киеве. Стауниц в аду подло хихикает".