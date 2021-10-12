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Бежавший из России Шендерович оставил стране "полицейский быт"
12 октября 2021, 17:00 • 114 • Политика
Сотрудники МВД задержали ректора Шанинки Зуева по подозрению в мошенничестве. Шендерович тут же завопил про 1937 год и "полицейский быт".
Бежавший из России Виктор Шендерович - живёт он в Израиле, но работать предпочитает удалённо на "Эхе Москвы" - возмутился задержанием ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева. Последнего подозревают в мошенничестве.
По данным источников, задержание Сергея Зуева связано с делом бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. В вузе заявили, что задержанный ректор сотрудничает со следствием.
- написал по этому поводу Виктор Шендерович на своей странице в Facebook.
- комментирует Telegram-канал "Голос Мордора".
Напомним, что дело экс-министра Раковой стало самым резонансным за последнее время. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
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