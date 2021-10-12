Бежавший из России Шендерович оставил стране "полицейский быт"

Сотрудники МВД задержали ректора Шанинки Зуева по подозрению в мошенничестве. Шендерович тут же завопил про 1937 год и "полицейский быт".

Бежавший из России Виктор Шендерович - живёт он в Израиле, но работать предпочитает удалённо на "Эхе Москвы" - возмутился задержанием ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева. Последнего подозревают в мошенничестве.

По данным источников, задержание Сергея Зуева связано с делом бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. В вузе заявили, что задержанный ректор сотрудничает со следствием.

Ещё пару-тройку лет назад арест ректора Шанинки невозможно было себе представить. Сегодня это текучка, полицейский быт, повседневность. Мы тут теперь так живём. Никакой не тридцать седьмой, разумеется, - так, тридцать первый примерно...

- написал по этому поводу Виктор Шендерович на своей странице в Facebook.

Удивительные персонажи, конечно. Они все такие борцы с коррупцией и обличители, но, как только за воровство берут за задницу кого-то из их круга, начинают визжать про репрессии и 37-й год,

- комментирует Telegram-канал "Голос Мордора".

Напомним, что дело экс-министра Раковой стало самым резонансным за последнее время. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.