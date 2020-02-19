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Бежавший из России "борцун с режимом" разочаровался в западной демократии

19 февраля 2020, 18:24  •  42 • В мире
Бежавший из России "борцун с режимом" "художник-акционист" Пётр Павленский разочаровался в западной демократии и обвинил Францию в отсутствии свободы слова.
В опубликованном агентством Sputnik видео Павленский жалуется журналистам на то, что ему не дают бороться с лицемерием.
"Это ужасная ситуация. Я думал, что Франция - страна свободы слова, но тут никакой свободы слова нет", - заявил "художник".
В соцсетях с сарказмом отметили, что после поджога дверей Банка Франции и драки с поножовщиной "борцуну с режимом" грозит реальный тюремный срок.
Павленский прославился тем, что прибил себя к Красной площади, отрезал мочку уха и устроил ещё ряд сомнительных акций. В России его помещали на лечение, а позже "художник" сбежал в Европу, попросив политического убежища во Франции.
После этого "оригинальность" акций Павленского успели оценить и французские власти. "Художник" поджёг двери банка в Париже, 31 декабря ранил ножом двоих людей, снова попал под арест, а затем, по данным СМИ, слил в Сеть интимное видео одного из французских политиков.
В Париже уже прозвучали призывы вернуть его обратно в Россию.
"Поздравим Францию с ценным приобретением. Мы без его творчества обойдемся", - заметил на это сенатор Алексей Пушков.
А Павленский-то на Ван Дамма чем-то похож, pic.twitter.com/GzKFbMZW27
- Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 18, 2020

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