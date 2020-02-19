Бежавший из России "борцун с режимом" разочаровался в западной демократии

В опубликованном агентством Sputnik видео Павленский жалуется журналистам на то, что ему не дают бороться с лицемерием.

"Это ужасная ситуация. Я думал, что Франция - страна свободы слова, но тут никакой свободы слова нет", - заявил "художник".

В соцсетях с сарказмом отметили, что после поджога дверей Банка Франции и драки с поножовщиной "борцуну с режимом" грозит реальный тюремный срок.

Павленский прославился тем, что прибил себя к Красной площади, отрезал мочку уха и устроил ещё ряд сомнительных акций. В России его помещали на лечение, а позже "художник" сбежал в Европу, попросив политического убежища во Франции.

После этого "оригинальность" акций Павленского успели оценить и французские власти. "Художник" поджёг двери банка в Париже, 31 декабря ранил ножом двоих людей, снова попал под арест, а затем, по данным СМИ, слил в Сеть интимное видео одного из французских политиков.

В Париже уже прозвучали призывы вернуть его обратно в Россию.

"Поздравим Францию с ценным приобретением. Мы без его творчества обойдемся", - заметил на это сенатор Алексей Пушков.