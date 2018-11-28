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Бежавший из России основатель экстремисткой «Артподготовки» получил защиту во Франции – источник
28 ноября 2018, 00:54 • 60 • В мире
Основатель признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев получил политическое убежище во Франции, сообщил источник ТАСС.
Бежавший в прошлом году из России основатель экстремистской организации «Артподготовка» Вячеслав Мальцев получил защиту во Франции. Как сообщает источник ТАСС, вместе с Мальцев также убежище во Франции получили его соратники - фигуранты дела «Артподготовки».
При этом источник не стал раскрывать их имена.
Ранее сам Мальцев сообщил, что получил убежище в Евросоюзе. При этом он не стал уточнять, в какой именно стране оно было получен.
В прошлом году ФСБ сообщала о задержании активистов этого запрещенного движения. Их обвинили в подготовке поджогов административных зданий в Москве в День народного единства.
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