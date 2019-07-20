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Бежавший из России олигарх пожаловался, что ему не хватает на жизнь 12,5 тысяч долларов. В неделю
20 июля 2019, 02:54 • 74 • В мире
Некогда сбежавший из России олигарх Борис Минц пожаловался, что ему не хватает на жизнь тех денег, что ему разрешают тратить по решению суда. Речь идет о 12,5 тысячах долларов США, причем выделяют их на неделю.
Ранее Высокий суд Лондона сильно ограничил Минца в его тратах. Миллиардер из команды нынешнего главы "Роснано" Анатолия Чубайса был вынужден обходиться "скромными" 10 тысячами фунтов стерлингов в неделю, передает Ура.ру. В пересчете на доллары США эта сумма составляет 12,5 тысяч, а в рублях – около 780 тысяч.
Однако Минцу, как оказалось, такие траты кажутся чересчур малыми. Его адвокаты обратились в Высокий суд Лондона, пытаясь обжаловать прежний вердикт. Они указали, что нынешняя ограниченная сумма для Минца "недостаточна для покрытия ежедневных расходов".
В частности, защитники бизнесмена указывают на его неспособность при таком денежном лимите выполнять обязательства перед третьими лицами. Речь идет о сложностях с переводами, которые возникли у четырех отелей в Лондоне, принадлежащих Минцу и его сыновьям.
Борис Минц, напомним, экс-владелец "О1 Груп финанс" и НПФ "Будущее". ЦБ России и следственные органы считают его одним из устроителей величайшей банковской аферы в истории России. В результате круговой поруки ряда частных банков из страны в общей сложности было выведено не менее трёх триллионов рублей (по некоторым данным, эта сумма серьёзно занижена).
Не дожидаясь возбуждения против себя уголовного дела, Минц в мае 2018 года покинул Россию на самолёте, взявшем курс на Лондон. В Британии этот состоятельный господин приобрёл спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham, расположенный в 150 км от Лондона в графстве Глостершир на особо охраняемой территории Котсуолд, которая официально признана местностью с выдающейся естественной природной красотой. Недалеко также располагается резиденция принца Гарри.
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