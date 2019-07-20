Бежавший из России олигарх пожаловался, что ему не хватает на жизнь 12,5 тысяч долларов. В неделю

Ранее Высокий суд Лондона сильно ограничил Минца в его тратах. Миллиардер из команды нынешнего главы "Роснано" Анатолия Чубайса был вынужден обходиться "скромными" 10 тысячами фунтов стерлингов в неделю, передает Ура.ру. В пересчете на доллары США эта сумма составляет 12,5 тысяч, а в рублях – около 780 тысяч.

Однако Минцу, как оказалось, такие траты кажутся чересчур малыми. Его адвокаты обратились в Высокий суд Лондона, пытаясь обжаловать прежний вердикт. Они указали, что нынешняя ограниченная сумма для Минца "недостаточна для покрытия ежедневных расходов".

В частности, защитники бизнесмена указывают на его неспособность при таком денежном лимите выполнять обязательства перед третьими лицами. Речь идет о сложностях с переводами, которые возникли у четырех отелей в Лондоне, принадлежащих Минцу и его сыновьям.

Борис Минц, напомним, экс-владелец "О1 Груп финанс" и НПФ "Будущее". ЦБ России и следственные органы считают его одним из устроителей величайшей банковской аферы в истории России. В результате круговой поруки ряда частных банков из страны в общей сложности было выведено не менее трёх триллионов рублей (по некоторым данным, эта сумма серьёзно занижена).

Не дожидаясь возбуждения против себя уголовного дела, Минц в мае 2018 года покинул Россию на самолёте, взявшем курс на Лондон. В Британии этот состоятельный господин приобрёл спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham, расположенный в 150 км от Лондона в графстве Глостершир на особо охраняемой территории Котсуолд, которая официально признана местностью с выдающейся естественной природной красотой. Недалеко также располагается резиденция принца Гарри.