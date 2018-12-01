Бежавший из России актер Пашинин разгребает дворы на Украине, чтобы «подзаработать 500 гривен»

В очередном интервью Анатолий Пашинин, некогда успешный в России актер, бежавший из страны, чтобы стать бойцом ВСУ в конфликте на юго-востоке Украины, теперь перебивается случайными заработками. В интервью он рассказал, что разгребает дворы, чтобы «подзаработать 500 гривен».

Бежавший из России актер Анатолий Пашинин продолжает эпатировать. Напомним, Пашинин оставил страну ради участия в боях на юго-востоке Украины на стороне ВСУ. Еще пару лет назад он призывал уничтожать украинцев, носящих георгиевскую ленту. Говорил, что побрезгует взять в жены девушку из Донбасса. С упоением рассказывал, как это здорово участвовать фактически в гражданской войне. Теперь высказывания Пашинина диаметрально противоположны. Как минимум, он оставил ВСУ (говорят, что его выгнали и, более того, в боях, по сути, он не участвовал – все чаще «прикладывался к бутылке»).

В эфире программы «Рандеву» Анатолий Пашинин признается, работы у него сейчас нет – перебивается случайными заработками.

«Ребята иной раз звонят: "деньги нужны?" Есть возможность подзаработать гривен 500, выехать, разгрести, сейчас же этот – отопительный сезон. Люди дровами запасаются, поэтому разгрузить, выгрузить, привезли, поколоть. Елки-палки, по хозяйству всегда есть какая-то штука: расчистить завалы перед домом».

Кстати, 500 гривен – это примерно 1200 рублей. В России Пашинин был звездой сериалов. Теперь же он говорит об уничтоженной киноиндустрии Украины, заявляет, что министром культуры должен быть актер Алексей Горбунов. Он, кстати, тоже успешно работал в России, после 2014 года уехал на Украину, а теперь заявил, что соскучился по новым ролям – о его тоске по жизни российского периода мы писали чуть раньше.