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Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну

16 марта 2022, 17:15  •  98 • Политика
Безсонов сообщил, что бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну.
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в личном Telegram-канале рассказал о сдавшемся и перешедшем на сторону сил независимых республик бойце полка "Азов"*. Последний, сбежав от своих, просил об анонимности, однако выдал несколько секретов, рассказал Безсонов.
Анонимность гарантировали. Дело в том, что на украинской территориии у беглеца семья, которую могут "порезать на куски другие украинские нацисты", говорит Безсонов:
Он рассказал нам много интересной информации, которая имеет оперативное значение, и о зверствах, которые совершают украинские нацисты в Мариуполе, - пишет Безсонов. - Но самое важно то, что штаб украинских боевиков находится в Мариупольском Драматическом театре в подвале, а холл театра полностью забит мирными людьми, которых стерегут 12 боевиков полка "Азов"*, что бы те не убежали".
Напомним, ранее стало известно об обращении оставшихся боевиков "Азова"* из Мариуполя. Они, понимая, что позиции отстоять уже не удастся, просят мирное население встать на их же защиту. Особенно цинично призыв звучит в условиях, когда мирное население "азовцы" используют как живой щит.
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* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.

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