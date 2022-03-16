Безсонов сообщил, что бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в личном Telegram-канале рассказал о сдавшемся и перешедшем на сторону сил независимых республик бойце полка "Азов"*. Последний, сбежав от своих, просил об анонимности, однако выдал несколько секретов, рассказал Безсонов.

Анонимность гарантировали. Дело в том, что на украинской территориии у беглеца семья, которую могут "порезать на куски другие украинские нацисты", говорит Безсонов:

Он рассказал нам много интересной информации, которая имеет оперативное значение, и о зверствах, которые совершают украинские нацисты в Мариуполе, - пишет Безсонов. - Но самое важно то, что штаб украинских боевиков находится в Мариупольском Драматическом театре в подвале, а холл театра полностью забит мирными людьми, которых стерегут 12 боевиков полка "Азов"*, что бы те не убежали".

Напомним, ранее стало известно об обращении оставшихся боевиков "Азова"* из Мариуполя. Они, понимая, что позиции отстоять уже не удастся, просят мирное население встать на их же защиту. Особенно цинично призыв звучит в условиях, когда мирное население "азовцы" используют как живой щит.

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