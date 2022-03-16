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Бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну
16 марта 2022, 17:15 • 98 • Политика
Безсонов сообщил, что бежавший из Мариуполя неонацист "Азова"* раскрыл военную тайну.
Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в личном Telegram-канале рассказал о сдавшемся и перешедшем на сторону сил независимых республик бойце полка "Азов"*. Последний, сбежав от своих, просил об анонимности, однако выдал несколько секретов, рассказал Безсонов.
Анонимность гарантировали. Дело в том, что на украинской территориии у беглеца семья, которую могут "порезать на куски другие украинские нацисты", говорит Безсонов:
Напомним, ранее стало известно об обращении оставшихся боевиков "Азова"* из Мариуполя. Они, понимая, что позиции отстоять уже не удастся, просят мирное население встать на их же защиту. Особенно цинично призыв звучит в условиях, когда мирное население "азовцы" используют как живой щит.
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* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.
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