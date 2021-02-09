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Бежавший экс-замглавы СБУ готовит информационную бомбу для властей Украины

09 февраля 2021, 22:00  •  107 • Украина

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный записал видеообращение, чтобы показать, что он жив, и объявил о переносе своей пресс-конференции по причине того, что власти Украины объявили его в международный розыск.

Соответствующее видео Нескоромный опубликовал в своем Telegram-канале.

Кроме того, что завтрашняя конференция переносится, Нескоромный сказал, что готов предоставить общественности информацию о коррупции во власти Украины, в частности о выводе средств из государственных банков.

Также экс-заместитель главы СБУ сказал, что многие нынешние руководители СБУ являются агентами иностранных спецслужб, а глава СБУ Иван Баканов ситуацию в службе не контролирует.

По утверждению Нескоромного, «СБУ сейчас не работает в интересах страны, многие сотрудники завербованы в пользу тех или иных иностранных разведок», а руководитель СБУ зачастую не имеет информации о происходящем.

Нет полной картины происходящего и у президента Украины Владимира Зеленского.

Служба безопасности Украины отказывается комментировать заявление бывшего первого заместителя главы ведомства Дмитрия Нескоромного. В спецслужбе сообщили, что они не намерены комментировать «заявления манипулятивного характера».

«Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалам, — еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму», — заявили в СБУ.

В конце января СБУ обвинила бывшего первого замглавы СБУ в причастности к организации подготовки убийства. Нескоромному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Также принимаются меры по его розыску, чтобы допросить как подозреваемого и вручить ходатайство об избрании меры пресечения. Кроме того, суд дал добро на его задержание.

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