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Бежавшие "от Лукашенко" получают 22 евро в неделю и мечтают о работе

12 ноября 2020, 23:05  •  87 • В мире
Белорусские беженцы, которых в разгар протестов в республике заманивали к себе европейские соседи, жестоко обманулись. Осевшие в Латвии белорусы признаются, что жить на чужбине непросто - пособие 22 евро в неделю, а работать они пока не могут.
Белорусские беженцы бедствуют и с трудом выживают в Латвии. Осевшие в Латвии граждане республики рассказали, что вынуждены выживать на весьма скромные средства.
Так, латвийская сторона предоставляет пособие 22 евро в месяц, и этого, понятное дело, хватает на самые скромные запросы.
По признанию одного из беженцев, если бы не белорусская диаспора, то пришлось бы несладко.
Один из участников протестов в Гомеле Родион Бегляк вынужден был покинуть республику. "Меня задержали, три дня сидел в изоляторе, потом уехал", - рассказал мужчина. Сначала он уехал в Россию, а потом - в Латвию, передаёт EADaily. Его соратник по несчастью Юрий Капылов также вынужден жить на скромное пособие. Родину горный инженер оставил после того как призывал восстать трудовой коллектив "Беларуськалия".
Оба мужчины, по их словам, благодарны Латвии за оказанную поддержку и чувство безопасности, но хотели бы получить возможность поскорее начать работать. Однако пока это сделать затруднительно: по закону Латвии, начать работать можно только через шесть месяцев после прибытия в страну.
До начала ноября убежища в Латвии попросил 21 житель Белоруссии, из них 15 человек живут в центре для беженцев в Муцениеки под Ригой.

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