Бежавшая на Украину Максакова выдвинула Путину ультиматум: "Счёт пошёл на часы"

Сбежавшая на Украину оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова выдвинула президенту России Владимиру Путину ультиматум. "О! Крысы побежали. Счёт пошёл на часы", - констатирует спецкор Ольга Курлаева.

Дело в том, что убежавшая на Украину и поливавшая оттуда русских грязью Максакова захотела вернуться в Россию. Она даже написала Владимиру Путину письмо, где перечислила условия, при которых она вернётся в нашу страну.

В частности, в своём письме президенту она рассказала Путину об угрозах со стороны бывшего мужа. По её словам, вернуться на постоянное место жительства в Россию она готова, если получит гарантии жизни и здоровья на самом высоком уровне. В частности, она попросила доработать 210-ю статью Уголовного кодекса ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), так как в настоящее время, считает Максакова, "статья носит декларативный характер".

Спецкор Ольга Курлаева с иронией оценила ситуацию с Максаковой.

"О! Крысы побежали. Счёт пошёл на часы", - написала она в своём Telegram-канале.

Письмо сбежавшей Максаковой также прокомментировал украинский журналист Анатолий Шарий. Без слов - смеющимся до слёз смайликом.