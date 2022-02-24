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Бежать ли к банкомату? Аналитик предупредил: "Сейчас горячая фаза"
24 февраля 2022, 16:45 • 232 • Политика
На фоне военной операции, которую проводит Россия, многие люди впали в панику и бросились снимать деньги с карт. Но стоит ли сейчас обналичивать средства?
Финансовый аналитик Евгений Коган подчеркнул, что не надо торопиться. Нужно действовать с холодной головой. Снимать наличные с банковских карт необязательно, и тем более не стоит "играть" на курсе валют.
- сказал Коган.
Если люди привыкли пользоваться картой, то не стоит от этого отказываться, так как нет риска, что деньги куда-то исчезнут. В настоящее время ситуация на финансовом рынке будет меняться стремительно.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе ранним утром в четверг, 24 февраля. При этом наша страна не собирается оккупировать территорию Украины.
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