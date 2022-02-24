Бежать ли к банкомату? Аналитик предупредил: "Сейчас горячая фаза"

На фоне военной операции, которую проводит Россия, многие люди впали в панику и бросились снимать деньги с карт. Но стоит ли сейчас обналичивать средства?

Финансовый аналитик Евгений Коган подчеркнул, что не надо торопиться. Нужно действовать с холодной головой. Снимать наличные с банковских карт необязательно, и тем более не стоит "играть" на курсе валют.

Сейчас "горячая фаза", и 99% действий (если вы не профессионал) - будут ошибочны. Игра на курсе - это всегда лотерея. А сейчас - почти без шансов на победу,

- сказал Коган.

Если люди привыкли пользоваться картой, то не стоит от этого отказываться, так как нет риска, что деньги куда-то исчезнут. В настоящее время ситуация на финансовом рынке будет меняться стремительно.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе ранним утром в четверг, 24 февраля. При этом наша страна не собирается оккупировать территорию Украины.