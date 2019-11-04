Бежали вместе с детьми: На юге Франции остановили полный грузовик мигрантов

Грузовик с 31 нелегальным мигрантом обнаружили на юге Франции. Уточняется, что среди взрослых были трое 15-летних подростков. Досмотр был произведен в департаменте Приморские Альпы вблизи границы с Италией, поэтому все беженцы в результате были переданы итальянским властям.

Водитель грузовика задержан, ему могут предъявить обвинение в организации незаконного въезда группы лиц, сообщает L'Obs со ссылкой на прокуратуру Ниццы.

Ранее полиция Словакии начала расследование, обнаружив в одном из поездов 11 детей из Афганистана и Пакистана. Неделей ранее в Англии задержали фуру с 39 мигрантами, но все они оказались мертвы.