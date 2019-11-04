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Бежали вместе с детьми: На юге Франции остановили полный грузовик мигрантов
04 ноября 2019, 05:39 • 109 • В мире
Вблизи границы с Италией французские правоохранители остановили фуру, в которой обнаружили 31 нелегального мигранта. Среди взрослых находились и трое подростков. По предварительным данным, он являются беженцами из Пакистана.
Грузовик с 31 нелегальным мигрантом обнаружили на юге Франции. Уточняется, что среди взрослых были трое 15-летних подростков. Досмотр был произведен в департаменте Приморские Альпы вблизи границы с Италией, поэтому все беженцы в результате были переданы итальянским властям.
Водитель грузовика задержан, ему могут предъявить обвинение в организации незаконного въезда группы лиц, сообщает L'Obs со ссылкой на прокуратуру Ниццы.
Ранее полиция Словакии начала расследование, обнаружив в одном из поездов 11 детей из Афганистана и Пакистана. Неделей ранее в Англии задержали фуру с 39 мигрантами, но все они оказались мертвы.
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