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Бежала из страха, прихватив $40 млн: Эмир Дубая лишился в одночасье жены, детей и денег - Sun

29 июня 2019, 19:24  •  64 • Политика
Жена эмира Дубая Мохаммеда бен Рашид принцесса Хая, как сообщает британский таблоид Sun, сбежала от мужа, прихватила детей - сына и дочь, а также забрав почти $40 млн. Как отмечает издание, женщина бежала из страха за собственную безопасность.
Нешуточные страсти, которые вот-вот могут перерасти в скандал международного уровня, кипят в ОАЭ. Здесь, как сообщает британский таблоид Sun, от супруга премьер-министра страны, правителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала супруга, испугавшись за собственную безопасность.
По версии издания, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн прихватила с собой порядка $40 млн (31 миллион фунтов стерлингов), детей - 11-летнюю дочь и 7-летнего сына. И скрылась в Германии. Там, как пишет таблоид, женщина попросила убежища и подала на развод с эмиром.
Издание утверждает, что, узнав о побеге, шейх "написал яростное письмо, осуждающее предательство его супруги", и потребовал от Берлина вернуть жену.
"Но они отказались, и, как говорят, сотрудники службы безопасности защищают ее, - пишет Sun. - Говорят, что принцесса Хайя сказала друзьям, что решила бежать в Германию, поскольку "не доверяла властям Великобритании".
Как пишет "360" со ссылкой на таблоид, принцесса Хайя не появлялась на публике с февраля. На фоне скандала 69-летний шейх, страстный поклонник лошадиных скачек, впервые за 28 лет пропустил соревнования в британском Эпсоме и закрыл конюшни в Ньюмаркете.

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