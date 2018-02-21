Бежал впереди своего визга: Госдума оценила исповедь Порошенко о трусливом побеге из Крыма

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В парламенте назвали историю Порошенко о визите в Крым "исповедью труса".

В Государственной Думе назвали рассказ президента Украины Петра Порошенко о поездке в Крым "исповедью труса". По словам депутата от Крыма Руслана Бальбека, Порошенко бежал с полуострова впереди собственного визга.

Ранее президент Украины рассказал, как ему было страшно во время его поездки в Крым в 2014 году незадолго до референдума о независимости полуострова и воссоединения с Россией. Порошенко утверждает, что на полуострове его встретили толпы грозных крымчан и полчища солдат. В итоге он так и не смог попасть к зданию крымского парламента, и политику пришлось ретироваться на такси.

"Они просто «гаркнули» на майдановского эмиссара, а у того и поджилки затряслись от страха и, что называется, побежал в аэропорт впереди собственного визга", - прокомментировал депутат позорную поезду Порошенко в Крым.

Напомним, Порошенко признался, что сбежал из Крыма, опасаясь за свою жизнь, во время допроса по делу о государственной измене свергнутого президента Украины Виктора Януковича.

"Заявление Порошенко - это исповедь труса. Это сейчас он рассказывает о физической угрозе со стороны крымчан, о том, что не было другого выхода, кроме как покинуть полуостров, про полчища российских солдат", - цитирует РИА Новости слова депутата.