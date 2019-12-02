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Бежал из России, чтобы стать шпионом? Бывшего депутата Госдумы с немецким гражданством заподозрили в измене

02 декабря 2019, 18:54  •  137 • Политика
Sueddeutsche Zeitung, говоря о немецком гражданстве бывшего российского депутата, намекает, что тот может быть изменником. Теперь Роберт Шлегель работает директором в международной компании по информационной безопасности. А журналисты сомневаются, что некогда русскому можно доверять...
Гражданином Германии стал бывший депутат Госдумы, комиссар молодёжного движения "Наши" Роберт Шлегель. О новом статусе Шлегеля сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
Интересно, что в публикации прослеживается довольно большой отрезок жизни политика. Пишут, что фотографии с характерными баварскими ландшафтами появляются в Instagram Шлегеля с начала года. И это, как продолжают авторы публикации, и подтверждает, что в Германии он живёт почти год. При этом работает в качестве "директора стратегических проектов и операций", обслуживая интересы международной компании по информационной безопасности Acronis.
В завершение авторы материала выражают сомнение, что некогда гражданин России может отвечать за безопасность в Германии. Запрос по факту немецкие журналисты направили в компанию, где им ответили, что "в настоящее время (Шлегель) не имеет доступа к исходному коду продукции Acronis или к серверам с данными клиентов".

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