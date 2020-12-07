Бездушным чиновникам и политикам грозит фильтр: Малофеев рассказал о народной чистке элит

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в колонке на личных страницах в социальных сетях рассказал о нашем проекте - "Рейтинге русофобов - 2020". В списке и доморощенные ненавистники всего русского, и заграничные.

Малофеев напомнил, что Общество "Царьград" - самая крупная русская организация страны с числом сторонников в миллион человек - намерена провести анкетирование всех кандидатов в депутаты Госдумы перед выборами в 2021 году.

"Цель: выявить тех, кто против наших традиционных, семейных, религиозных и культурных ценностей. И не пустить их во власть", - пояснил Константин Малофеев.

Однако представленный фильтр существует не только для депутатов Госдумы.

"На сайте "Царьграда" в комментариях к "Рейтингу русофобов - 2020" вы можете предлагать своих кандидатов: бездушных чиновников, с которыми сталкиваетесь, решая насущные проблемы; местных депутатов и политиков, которые не знают, чей Крым, не верят в Бога и не видят ничего плохого в пропаганде разврата, - пояснил Малофеев, добавив: - А если вы лично хотите участвовать в общественном контроле за теми, кто рвётся во власть, и ваши взгляды совпадают с нашими - присоединяйтесь к "Царьграду".