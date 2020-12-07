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Бездушным чиновникам и политикам грозит фильтр: Малофеев рассказал о народной чистке элит

07 декабря 2020, 23:30  •  70 • Политика
Константин Малофеев рассказал о народной чистке элит, напомнив, что бездушным чиновникам и политикам грозит фильтр. Оценить тех, кто не любит Россию и желает всего худшего русским, сможет каждый.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в колонке на личных страницах в социальных сетях рассказал о нашем проекте - "Рейтинге русофобов - 2020". В списке и доморощенные ненавистники всего русского, и заграничные.
Малофеев напомнил, что Общество "Царьград" - самая крупная русская организация страны с числом сторонников в миллион человек - намерена провести анкетирование всех кандидатов в депутаты Госдумы перед выборами в 2021 году.
"Цель: выявить тех, кто против наших традиционных, семейных, религиозных и культурных ценностей. И не пустить их во власть", - пояснил Константин Малофеев.
Однако представленный фильтр существует не только для депутатов Госдумы.
"На сайте "Царьграда" в комментариях к "Рейтингу русофобов - 2020" вы можете предлагать своих кандидатов: бездушных чиновников, с которыми сталкиваетесь, решая насущные проблемы; местных депутатов и политиков, которые не знают, чей Крым, не верят в Бога и не видят ничего плохого в пропаганде разврата, - пояснил Малофеев, добавив: - А если вы лично хотите участвовать в общественном контроле за теми, кто рвётся во власть, и ваши взгляды совпадают с нашими - присоединяйтесь к "Царьграду".

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