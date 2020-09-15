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Бездудный назначил сенатором от НАО Дениса Гусева
15 сентября 2020, 02:15 • 47 • Политика
Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный утвердил сенатором от региона и представителем от правительства субъекта Дениса Гусева. Об этом сообщается в Telegram-канале главы НАО 14 сентября.
«Для меня совершенно очевидно, что интересы округа в Совете Федерации должен отстаивать местный житель. Только выходец из НАО знает все особенности региона и проблематику», — говорится в сообщении.
Бездудный выразил уверенность, что Гусев сможет справиться с поставленными перед ним задачами, и пожелал ему успехов на должности сенатора.
Гусев занимает пост председателя Совета городского округа «Город Нарьян-Мар». В 2012 году он был избран депутатом Совета Заполярного района второго созыва, в сентябре 2013-го — депутатом Архангельского областного собрания депутатов шестого созыва.
Бездудный был избран главой НАО по итогам сессии заксобрания региона 13 сентября. За его кандидатуру проголосовали 14 парламентариев из 16. Со 2 апреля он занимал пост и.о. губернатора.
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