Бездорожье почти лишило орловский поселок Сабурово связи с внешним миром, но единоросс Музалевский явно игнорирует проблему

Поселок Сабурово, расположенный в Орловском районе в десяти километрах от областного центра, остро нуждается в новой дороге – туда не может проехать даже скорая помощь. Но беды местных жителей никого не волнуют – вместо этого появилась дорога, как считают местные, к дому председателя Орловского областного совета народных депутатов Леонида Музалевского, который не торопится защищать интересы сельчан.

Жители поселка Сабурово в Орловском районе оказались в бедственном положении: в населенный пункт ведет единственная дорога, которая находится в крайне плачевном состоянии. В сухую погоду по ней еще можно проехать, но дождь и грязь делают ее невозможной для передвижения транспорта. В поселок не может проехать даже скорая помощь, а мусор, по словам местных жителей, не вывозится уже второй год – правда, квитанции об оплате данной услуги исправно приходят. Похороны кого-то из местных тоже оборачиваются большими сложностями – по словам обитателей поселка, в последний раз машина с гробом застряла, и ее пришлось вытаскивать трактором.

Большинство жителей Сабурово – пожилые люди 60-70 лет, есть и 90-летние старики, и периодически кому-то из них требуется медицинская помощь. Но дорога в поселок превращается для врачей в непреодолимое препятствие, и им часто приходится идти к пациенту пешком, теряя драгоценное время. Такой инцидент произошел в конце апреля 2021 года, незадолго до праздника 9 мая: скорая не смогла приехать к 94-летней женщине-труженице тыла.

Интересно, что председатель Орловского областного совета народных депутатов, единоросс Леонид Музалевский, по случаю Дня Победы показательно поздравляет ветеранов, вручая им цветы – но это не более чем отчет для вышестоящих руководителей партии. Реальной заботы о ветеранах не видно – иначе как объяснить, что судя по всему именно к дому Музалевского ведет хорошая дорога, а жители Сабурово, несмотря на многочисленные жалобы и обращения в поселковую и районную администрации, до сих пор практически изолированы от внешнего мира?

По данным СМИ, после инцидента со скорой, не проехавшей к дому пенсионерки, в отношении мэра Орла Юрия Парахина возбудили уголовное дело о халатности и превышении должностных полномочий. Градоначальник, по сообщениям местных, якобы утверждал, что у города нет денег даже на то, чтобы хотя бы засыпать дорогу в Сабурово щебнем. Зато средства на новую дорогу, ведущую к его собственному дому, почему-то нашлись?