«Бездоказательное хайли лайкли»: в сенате призвали ФБР оценить готовность к «вмешательству» РФ в выборы 2020 года

В сенате США призвали ФБР оценить готовность к противодействию якобы возможному «вмешательству» России в американские выборы в 2020 году. С такой инициативой выступила член юридического комитета от Демократической партии Дайэнн Файнстайн. По её мнению, иностранные правительства, в первую очередь российское, а также террористы и преступники пытаются «украсть секреты и подорвать демократию» в Соединённых Штатах. Как подчеркнули в Госдуме, Вашингтон искусственно поддерживает тему о мифическом «влиянии» РФ на выборы.

Член юридического комитета американского сената Дайэнн Файнстайн от Демократической партии призвала ФБР оценить способность США бороться с якобы возможным «вмешательством» России в американские выборы в 2020 году.

«Я прошу вас дать сегодня объективную оценку нашей готовности (в частности, на уровне штатов и местных властей) к выявлению вмешательства в президентские выборы 2020 года и противодействию ему, а также обозначить, что ещё необходимо сделать», — говорится в заявлении Файнстайн, с текстом которого ознакомился RT.

По её словам, угроза со стороны террористов, преступников и иностранных правительств, пытающихся «украсть секреты и подорвать выборы и демократию», более чем реальна.

Так, в США продолжают настаивать, что Москва якобы оказывает влияние на выборы и подрывает демократию.

«Мы знаем, что Россия не оставляет своих усилий и что другие иностранные силы без колебаний готовы воспользоваться возможностями для вмешательства в наши выборы и демократические процессы», — заявила Файнстайн.

В качестве примера она привела заявление директора ФБР Кристофера Рэя о том, что Россия «адаптируется и активизируется», а якобы «вмешательство» Москвы в выборы 2018 года в конгресс было «генеральной репетицией грандиозного шоу, запланированного на 2020 год».

На недавних слушаниях в сенате Рэй также заявил, что Россия по-прежнему пытается воздействовать на избирательные процессы в США.

«Россияне настроены на то, чтобы попытаться вмешаться в наши выборы», — сказал Рэй. При этом директор ФБР не привёл каких-либо примеров так называемого вмешательства.

В российском МИД эти обвинения назвали безосновательными.

«Наша позиция прежняя: никаких оснований для утверждения, что Россия пыталась или собирается вмешиваться (в американские выборы. — RT), как это недавно прозвучало у главы ФБР, нет», — заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мифическое вмешательство»

Между тем Москва неоднократно подчёркивала, что не вмешивается в дела других стран и не оказывала никакого влияния на американские выборы. В частности, российский лидер Владимир Путин заявлял, что отсутствие сговора между Кремлём и администрацией США подтверждает и доклад бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное: в целом он провёл объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь», — заявил Путин.

Глава российского МИД Сергей Лавров также назвал небылицами утверждения, что Москва якобы вмешивалась в выборы в США.

«Конечно, это не может вызывать никакого позитивного отношения, потому что голословные обвинения, коими полнится американская дипломатическая внешнеполитическая риторика, ни разу ничем не были подкреплены», — сказал Лавров.

Как заявили RT в Госдуме, Соединённые Штаты искусственно поддерживают тему о якобы готовящемся вмешательстве России в выборы, не представляя никаких доказательств.

«Когда не хватает доказательств, чтобы аргументировать обвинения, касающиеся неслучившихся событий, при наличии определённого информационного фона можно его поддерживать за счёт таких псевдопрогнозов, связанных с тем, что даже если это не случилось, то, может быть, случится в будущем. Поэтому нужно противодействовать, профилактировать, принимать меры. Всё это означает, что та информационная кампания, которая ведётся против России по вопросам «вмешательства» в выборы в США, выдыхается. И остаётся только одна возможность поддерживать этот огонь — подбрасывать в него поленья из совершенно других очагов, то есть искусственно формировать общественное мнение там, где поводов для подобных обвинений просто нет», — отметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Политики Соединённых Штатов любят пугать мифическим «вмешательством» России американскую общественность. Такое мнение выразил член того же комитета нижней палаты российского парламента Антон Морозов.

«Никакой угрозы Россия ни для кого не представляет. Это уже всем очевидно, и все эти антироссийские страшилки носят бездоказательный характер в стиле хайли лайкли... Всё равно я уверен, что в американском обществе много политиков, которые будут использовать, тиражировать эти страшилки, антироссийские настроения в своих внутриполитических целях», — подчеркнул депутат.

«Внутренние игры»





В то же время Файнстайн со ссылкой на отчёт Мюллера заявила, что Трамп якобы ожидал получить электоральную выгоду от «вмешательства» Москвы.

«По сути, в докладе Мюллера содержится вывод, что команда предвыборного штаба Трампа приветствовала и поощряла усилия Москвы, «рассчитывая, что они приблизят желаемый исход выборов», — говорится в её заявлении.

Файнстайн также отметила, что критика в адрес ФБР со стороны президента США по «вмешательству» России является предвзятой, а его обвинения «ложны и вредны». Сенатор обвинила президента в подрыве доверия к ФБР.

Ранее Трамп заявлял, что слежка агентов ФБР за его предвыборным штабом в 2016 году — это госизмена, а за неё полагаются длительные тюремные сроки.

Кроме того, комитет сената США по разведке в своём расследовании недавно обвинил Россию в якобы «вмешательстве» в инфраструктуру американских выборов в 2014—2017 годах.

При этом Штаты так и не смогли предъявить доказательства о «вмешательстве». Комиссия под руководством Мюллера собирала данные, которые могли бы подтвердить наличие сговора штаба Трампа с Кремлём. 18 апреля Минюст обнародовал доклад спецпрокурора, согласно которому комиссия пришла к выводу об отсутствии доказательств подобных связей.

Как отметил в беседе с RT политолог Юрий Светов, обвинения в адрес России в очередной раз просто стали предлогом для внутренних разборок.

«На носу выборы президента. Поскольку с других сторон подход к тому, чтобы свалить Трампа, сложный, его атакуют по двум позициям: отношение к мигрантам и соответствующее законодательство и «поддержка» Россией кандидатуры Трампа. Здесь Москва ничего не может сделать — это их внутренние разборки, их внутренние игры. Я думаю, что разыгрывание этой карты закончится тогда, когда пройдут президентские выборы. Мы должны быть готовы к новым версиям, хайли лайкли, но доказательства мы вряд ли услышим», — считает эксперт.