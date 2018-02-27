Бездоказательно: В Управделами президента категорически отвергли причастность спецборта к "кокаиновому делу"

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В Управлении делами президента опровергли слухи и домыслы о том, что самолет специального летного отряда причастен к контрабанде кокаина из Аргентины.

Пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова возмутилась тем, что один из бортов специального летного отряда "Россия" пытаются приобщить к делу о попытке контрабанды кокаина из Аргентины.

- Опубликованные данные не соответствуют действительности и основаны лишь на некой фотографии, - пояснила Крылова.

Она же уточнила, что самолет действительно выполнял рейс в Аргентину. Но лишь для того, чтобы доставить в страну российскую делегацию. И рейс выполнялся по широкому маршруту.

Напомним, ряд СМИ опубликовал информацию о том, что российский спецборт якобы мог участвовать в "кокаиновом деле". Предположения были основаны на фотографии из уголовного дела, которые появились после успешно проведенной совместной операции России и Аргентины. Спецслужбы общими усилиями предотвратили отправку в Москву 389 кг кокаина‍.

Для чего на самом деле использовался спецборт и почему он в принципе не может быть причастен к подобному уголовному делу, Крылова рассказала в интервью РИА Новости.