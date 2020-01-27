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Бездоказательно обвинённые Болгарией в шпионаже российские дипломаты покинули страну
27 января 2020, 14:09 • 19 • Политика
Два российских дипломата покинули Софию после того как были объявлены персонами нон грата. Дипломаты были заподозрены Болгарией в шпионаже.
В их отношении проводилась проверка прокуратурой Болгарии, последовавшая после сведений, полученных от болгарского Агентства национальной безопасности. Однако дело против дипломатов было закрыто.
Тем не менее, власти Болгарии объявили их персонами нон грата. Дипломатам дали 48 часов, чтобы выехать из страны, сообщает "Политика сегодня".
При этом София не представила никаких доказательств вины российских дипломатов, отметили в МИД РФ. Поступок руководства Болгарии в Москве назвали откровенно недружественным и провокационным, напомнив о праве России ответить симметричными действиями.
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