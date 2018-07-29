Бездоказательная база: в бундестаге усомнились в причастности России к отравлению Скрипалей

Власти Германии уже дважды за несколько недель отказались удовлетворить парламентский запрос касательно отравления в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль. По словам депутата бундестага Хайке Хензель, подобная закрытость может свидетельствовать только о том, что ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств предполагаемой причастности России к инциденту в Солсбери. Эксперты полагают, что подобные заявления могут быть связаны с желанием Берлина получить от Лондона убедительные подтверждения обвинений в адрес Москвы. Однако есть сомнения в том, насколько позиция нескольких политиков сможет переломить общий антироссийский тренд на Западе.

Правительство Германии уже дважды за короткий отрезок времени отказалось предоставить парламенту информацию, которая пролила бы свет на обстоятельства отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом изданию Junge Welt рассказала депутат бундестага от партии левых Хайке Хензель.

«Вот уже второй раз за несколько недель федеральное правительство отказалось отвечать на парламентский запрос относительно отравления в британском Солсбери и серьёзных дипломатических последствий, возникших между странами НАТО и Россией», — заявила Хензель.

Она отметила, что ранее правительство Ангелы Меркель не ответило на запрос её коллеги по фракции Севим Дагделен.

Подобный отказ от транспарентности в отношении парламента и граждан ФРГ, по словам Хензель, ведёт только к одному выводу:

«До сих пор ни британские, ни немецкие спецслужбы не располагают какими-либо доказательствами предполагаемой причастности России к нападению в марте этого года».

Хайке Хензель пояснила, что в официальном ответе на недавний парламентский запрос правительство сослалось на тот факт, что в восьми обозначенных пунктах речь идёт об информации, которая «носит особо деликатный характер для благополучия государства и поэтому не может быть выдана даже в засекреченном виде».

Вместе с тем в документе сообщается, что британское правительство «детально» объяснило Берлину, почему ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «весьма вероятно несёт Россия и другие варианты неправдоподобны».

При этом правительство ФРГ не обладает собственной информацией о ходе расследования инцидента в Солсбери, отмечается в письме немецкого МИД от 20 июля. Более того, немецкие парламентарии даже в специальной секретной зоне не могут ознакомиться с содержанием доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), предоставленного британскому правительству в ответ на запрос о технической поддержке расследования.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ это объяснили тем, что подобная передача данных третьим лицам «противоречила бы праву на конфиденциальность между государствами-партнёрами и имела бы серьёзные негативные последствия для двусторонних отношений» Германии и Великобритании.

Депутат от «Левой» партии также рассказала, что среди вопросов, на которые не был получен ответ, есть и такой: располагают ли германские спецслужбы и бундесвер отравляющими веществами группы А-234 (в западной классификации — «Новичок»)?

По словам Хензель, подобная секретность «не означает ничего хорошего», поэтому она вновь призвала правительство ФРГ «снять все подозрения парламента».

«Дикие домыслы»

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери были обнаружены без сознания и доставлены в больницу Сергей и Юлия Скрипаль. Эксперты расположенной неподалёку британской военной лаборатории «Портон-Даун» идентифицировали отравляющее вещество как А-234, однако не установили место его изготовления.

Несмотря на то что расследование инцидента находилось на начальной стадии, уже в середине марта британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей. Тогда же из страны были высланы 23 российских дипломата. Позднее к политическому конфликту присоединился ещё целый ряд западных стран, поддержавших Лондон и также выславших дипломатов РФ.

В ответ Россия была вынуждена принять зеркальные меры. Одновременно с этим Москва последовательно отрицала любую причастность к отравлению Скрипалей, вместе с тем выражая заинтересованность в проведении совместного полноценного расследования инцидента в Солсбери. Такой подход, по мнению России, позволил бы «избежать распространения слухов и утечек, вводящих британскую и мировую общественность в заблуждение». Однако Великобритания пока отвергает любые подобные предложения.

В субботу, 28 июля, в российском посольстве в Лондоне отметили, что секретность, которой окутано расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, а также нежелание британских властей предоставить международному сообществу факты и доказательства «иллюстрируют безответственную позицию официального Лондона, прикрывшегося только «блоковой солидарностью» своих партнёров по Евросоюзу и НАТО».

«По прошествии почти пяти месяцев со дня инцидента в Солсбери становится всё более очевидным, что британцы поторопились с назначением виновных, не удосужившись представить хоть какое-то подтверждение причастности России», — отметили в дипмиссии.

«Такая политика британских властей, поставивших под удар не только собственную репутацию, но и авторитет своих европейских и заокеанских союзников, не приближает нас к установлению истины в этих загадочных инцидентах», — добавил пресс-секретарь посольства, призвавший британских политиков потребовать от правительства скорейшего тщательного и прозрачного расследования.

В создавшейся на фоне фактически закрытого расследования атмосфере информационного вакуума в британских СМИ продолжается муссирование темы отравления Скрипалей, во многом основанное на информациии «анонимных источников».

В частности, сообщается о якобы имевшей место идентификации правоохранительными органами подозреваемых в совершении нападения и даже создании фоторобота одного из них. В последней публикации на этот счёт газета Mirror сообщила, что за отравлением Скрипалей вроде как могут стоять «две группы российских киллеров», одна из которых могла провезти боевое отравляющее вещество в Великобританию, а другая — применить его. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что контртеррористическая полиция сейчас прорабатывает именно эту теорию.

На фоне подобных сообщений, с завидной регулярностью появляющихся в британских СМИ, замглавы МВД Соединённого Королевства Бен Уоллес назвал «дикими домыслами» появившуюся информацию о том, что в деле Скрипалей якобы появились конкретные подозреваемые.

«Я считаю, что эта история относится к категориям плохо информированных (источников) и диких домыслов», — написал он в Twitter 19 июля.

«Великобритания убедительных доказательств не предъявляет»

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, заявление Хайке Хензель о наличии сомнений в причастности России к инциденту в Солсбери может быть связано с тем, что в Берлине хотят уже наконец получить от Лондона существенные доказательства по делу.

«Когда произошли эти события, власти Великобритании поспешили возложить ответственность на Россию. Взывали они в основном к союзническим обязательствам стран НАТО. Призывали поддерживать их, и такую поддержку они нашли. Но в дальнейшем здравомыслящие политики в каждой стране стали задаваться вопросом о необходимости предъявления доказательств... Великобритания убедительных доказательств не предъявляет», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Думаю, Германия заявлениями своих политиков намекает Великобритании, что если такие данные не будут представлены, то на дальнейшую поддержку они вряд ли могут рассчитывать», — добавил Оленченко.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо усомнился в том, что позиция одного или нескольких депутатов бундестага изменит сложившийся на Западе антироссийский курс.

«И западным экспертам, и политикам понятно, что дело Скрипалей шито белыми нитками. Но все делают вид, что именно Россия причастна к этим инцидентам, и продолжают реализовывать на практике антироссийский курс. К сожалению, на данный момент говорить о том, что позиция западного политического истеблишмента в отношении России в связи с бездоказательностью так называемого дела Скрипалей как-то изменится, преждевременно», — заявил политолог.

Собеседник RT отметил, что Лондон играет видную роль в продолжающейся на Западе антироссийской истерии, поэтому у ситуации со Скрипалями есть все перспективы раскручиваться и дальше.

«К сожалению, Запад в полной мере ещё не готов к тому, чтобы прекратить обвинять Москву в несуществующих преступлениях. Западный мир привык жить в такой антироссийской истерии, и эти настроения даже за один год не смогут измениться», — подытожил Мезюхо.