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Бездоказательная база: в бундестаге усомнились в причастности России к отравлению Скрипалей
29 июля 2018, 13:09 • 117 • В мире
Власти Германии уже дважды за несколько недель отказались удовлетворить парламентский запрос касательно отравления в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль. По словам депутата бундестага Хайке Хензель, подобная закрытость может свидетельствовать только о том, что ни у британских, ни у немецких спецслужб нет доказательств предполагаемой причастности России к инциденту в Солсбери. Эксперты полагают, что подобные заявления могут быть связаны с желанием Берлина получить от Лондона убедительные подтверждения обвинений в адрес Москвы. Однако есть сомнения в том, насколько позиция нескольких политиков сможет переломить общий антироссийский тренд на Западе.
Reuters © Hannah McKay
Правительство Германии уже дважды за короткий отрезок времени отказалось предоставить парламенту информацию, которая пролила бы свет на обстоятельства отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Об этом изданию Junge Welt рассказала депутат бундестага от партии левых Хайке Хензель.
«Вот уже второй раз за несколько недель федеральное правительство отказалось отвечать на парламентский запрос относительно отравления в британском Солсбери и серьёзных дипломатических последствий, возникших между странами НАТО и Россией», — заявила Хензель.
Она отметила, что ранее правительство Ангелы Меркель не ответило на запрос её коллеги по фракции Севим Дагделен.
Подобный отказ от транспарентности в отношении парламента и граждан ФРГ, по словам Хензель, ведёт только к одному выводу:
Хайке Хензель пояснила, что в официальном ответе на недавний парламентский запрос правительство сослалось на тот факт, что в восьми обозначенных пунктах речь идёт об информации, которая «носит особо деликатный характер для благополучия государства и поэтому не может быть выдана даже в засекреченном виде».
Вместе с тем в документе сообщается, что британское правительство «детально» объяснило Берлину, почему ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери «весьма вероятно несёт Россия и другие варианты неправдоподобны».
При этом правительство ФРГ не обладает собственной информацией о ходе расследования инцидента в Солсбери, отмечается в письме немецкого МИД от 20 июля. Более того, немецкие парламентарии даже в специальной секретной зоне не могут ознакомиться с содержанием доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), предоставленного британскому правительству в ответ на запрос о технической поддержке расследования.
Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ это объяснили тем, что подобная передача данных третьим лицам «противоречила бы праву на конфиденциальность между государствами-партнёрами и имела бы серьёзные негативные последствия для двусторонних отношений» Германии и Великобритании.
Депутат от «Левой» партии также рассказала, что среди вопросов, на которые не был получен ответ, есть и такой: располагают ли германские спецслужбы и бундесвер отравляющими веществами группы А-234 (в западной классификации — «Новичок»)?
По словам Хензель, подобная секретность «не означает ничего хорошего», поэтому она вновь призвала правительство ФРГ «снять все подозрения парламента».
«Дикие домыслы»
Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери были обнаружены без сознания и доставлены в больницу Сергей и Юлия Скрипаль. Эксперты расположенной неподалёку британской военной лаборатории «Портон-Даун» идентифицировали отравляющее вещество как А-234, однако не установили место его изготовления.
Несмотря на то что расследование инцидента находилось на начальной стадии, уже в середине марта британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей. Тогда же из страны были высланы 23 российских дипломата. Позднее к политическому конфликту присоединился ещё целый ряд западных стран, поддержавших Лондон и также выславших дипломатов РФ.
В ответ Россия была вынуждена принять зеркальные меры. Одновременно с этим Москва последовательно отрицала любую причастность к отравлению Скрипалей, вместе с тем выражая заинтересованность в проведении совместного полноценного расследования инцидента в Солсбери. Такой подход, по мнению России, позволил бы «избежать распространения слухов и утечек, вводящих британскую и мировую общественность в заблуждение». Однако Великобритания пока отвергает любые подобные предложения.
В субботу, 28 июля, в российском посольстве в Лондоне отметили, что секретность, которой окутано расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, а также нежелание британских властей предоставить международному сообществу факты и доказательства «иллюстрируют безответственную позицию официального Лондона, прикрывшегося только «блоковой солидарностью» своих партнёров по Евросоюзу и НАТО».
«Такая политика британских властей, поставивших под удар не только собственную репутацию, но и авторитет своих европейских и заокеанских союзников, не приближает нас к установлению истины в этих загадочных инцидентах», — добавил пресс-секретарь посольства, призвавший британских политиков потребовать от правительства скорейшего тщательного и прозрачного расследования.
В создавшейся на фоне фактически закрытого расследования атмосфере информационного вакуума в британских СМИ продолжается муссирование темы отравления Скрипалей, во многом основанное на информациии «анонимных источников».
В частности, сообщается о якобы имевшей место идентификации правоохранительными органами подозреваемых в совершении нападения и даже создании фоторобота одного из них. В последней публикации на этот счёт газета Mirror сообщила, что за отравлением Скрипалей вроде как могут стоять «две группы российских киллеров», одна из которых могла провезти боевое отравляющее вещество в Великобританию, а другая — применить его. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что контртеррористическая полиция сейчас прорабатывает именно эту теорию.
На фоне подобных сообщений, с завидной регулярностью появляющихся в британских СМИ, замглавы МВД Соединённого Королевства Бен Уоллес назвал «дикими домыслами» появившуюся информацию о том, что в деле Скрипалей якобы появились конкретные подозреваемые.
«Я считаю, что эта история относится к категориям плохо информированных (источников) и диких домыслов», — написал он в Twitter 19 июля.
«Великобритания убедительных доказательств не предъявляет»
По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, заявление Хайке Хензель о наличии сомнений в причастности России к инциденту в Солсбери может быть связано с тем, что в Берлине хотят уже наконец получить от Лондона существенные доказательства по делу.
«Когда произошли эти события, власти Великобритании поспешили возложить ответственность на Россию. Взывали они в основном к союзническим обязательствам стран НАТО. Призывали поддерживать их, и такую поддержку они нашли. Но в дальнейшем здравомыслящие политики в каждой стране стали задаваться вопросом о необходимости предъявления доказательств... Великобритания убедительных доказательств не предъявляет», — отметил эксперт в беседе с RT.
В свою очередь, политолог Иван Мезюхо усомнился в том, что позиция одного или нескольких депутатов бундестага изменит сложившийся на Западе антироссийский курс.
«И западным экспертам, и политикам понятно, что дело Скрипалей шито белыми нитками. Но все делают вид, что именно Россия причастна к этим инцидентам, и продолжают реализовывать на практике антироссийский курс. К сожалению, на данный момент говорить о том, что позиция западного политического истеблишмента в отношении России в связи с бездоказательностью так называемого дела Скрипалей как-то изменится, преждевременно», — заявил политолог.
Собеседник RT отметил, что Лондон играет видную роль в продолжающейся на Западе антироссийской истерии, поэтому у ситуации со Скрипалями есть все перспективы раскручиваться и дальше.
«К сожалению, Запад в полной мере ещё не готов к тому, чтобы прекратить обвинять Москву в несуществующих преступлениях. Западный мир привык жить в такой антироссийской истерии, и эти настроения даже за один год не смогут измениться», — подытожил Мезюхо.
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