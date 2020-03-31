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Безбородов: пришел в магазин спорттоваров, а там пустые полки

31 марта 2020, 09:35  •  33 • Аналитика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Арбитр Российской премьер-лиги Владислав Безбородов в интервью РИА Новости рассказал, как переживает самоизоляцию.
— Как вам в самоизоляции?
— Грустно, конечно. Не хватает футбола совершенно. Эти события выбили из ритма. Но огромный плюс, что можно провести больше времени с детьми. Папы им рядом не хватает. Кроме того, есть возможность заняться самообразованием, это тоже можно отнести к положительным вещам.
— Чем именно?
— Всем понемногу. Давно купил миллион книг умных, до которых не доходили руки. Теперь пытаюсь всё это прочитать разом. Читаю всё, что связано с финансами, с технологиями. Изучаю вещи, которые могут мне помочь в будущем. Прямо сейчас открыта энциклопедия, написанная биржевиками.
— А как с "физикой"? Получается тренироваться?
— У меня двухразовые тренировки каждый день. Утром велосипед, кручу педали от 40 минут до часа. Вечером ОФП — силовое занятие с тренажерами и гантелями. Использую подручные средства, чтобы держать себя в форме. На днях ходил в магазин спортивных товаров и с удивлением обнаружил там пустые полки. Видимо, народ всё смел и сейчас тщательно занимается дома. Похоже, в скором времени увидим всех стройными и подтянутыми. Первые дни, конечно, было непривычно, не получалось войти в какой-то режим. Здесь нужно самоорганизоваться и следить за собой, поддерживая форму. Надеюсь, что скоро чемпионат возобновится, и нам нужно быть готовыми к этому.
— Вы по какой-то программе тренируетесь или сами выбираете, что делать?
— Мы обеспечены всеми специальными приложениями, где есть индивидуальные программы тренировок. Это было сделано еще до чемпионата, и сейчас в связи с такими условиями нам освежили программу и разослали для работы в домашней обстановке.
— Виктор Кашшаи проводит какие-то виртуальные собрания?
— 1 апреля у российских арбитров ФИФА будет видеоконференция с Роберто Розетти. С нашим руководством мы также на постоянной связи в мессенджерах.

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