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Безболезненные меры: могут ли ведущие страны ЕС считать диалог с Россией важнее планирования санкций
16 декабря 2021, 16:25 • 78 • В мире
Ведущие страны Европейского союза выступают против планирования новых антироссийских санкций в связи с якобы готовящимся «нападением» на Украину. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники. По их сведениям, такие государства, как Германия, Франция, Испания и Италия, считают, что прежде, чем грозить рестрикциями, необходимо выстроить диалог с Москвой. К тому же, как отмечают источники, не все европейские партнёры США склонны разделять убеждённость Вашингтона в том, что РФ действительно готовит «вторжение». Этот скептицизм эксперты объясняют убеждённостью ряда европейских сил в том, что любые ограничения против России так или иначе ударят по самой Европе.
Флаги стран Евросоюза Gettyimages.ru © NurPhoto
Агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц сообщило, что ряд крупных стран Евросоюза выступают против планирования антироссийских санкций в свете якобы подготавливаемого Кремлём «вторжения» на Украину.
«Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем излагать подробности болезненных экономических мер, которые они могут инициировать», — пишет агентство.
При этом, как отмечает издание, новые ограничения «могут включать в себя шаги по отстранению крупных российских банков от западной финансовой системы, а также потенциальное обязательство со стороны Германии не вводить в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток — 2». В связи с этим в ЕС полагают, что лучше дождаться каких-либо конкретных действий со стороны Москвы и реагировать по факту.
«Согласно высокопоставленным официальным лицам ЕС, утверждается, что дождаться действий Путина и лишь затем решительно отреагировать, приняв конкретные соответствующие ситуации меры, будет более эффективно, чем слишком рано изложить все возможные варианты (санкций. — RT), рискуя, что некоторые из них не будут использованы», — отмечает агентство.
К тому же, как передаёт Bloomberg, не все страны ЕС разделяют убеждённость США в том, что Россия действительно планирует «вторжение» на Украину. По словам источников, ряд стран — членов Евросоюза считают, что нынешнее «наращивание» российских военных сил является «тактикой давления», которая, по их мнению, успешно работает.
Вместе с тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что Европейский союз готов расширять санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине.
«Мы работали над вариантами действий в тесном сотрудничестве с США и другими партнёрами. Мы готовы. Имеется целый ряд экономических санкций, касающихся финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Наш ответ на любую дальнейшую агрессию может принять форму активного ужесточения и расширения этих существующих санкций. И, разумеется, мы готовы принять дополнительные беспрецедентные меры, которые будут иметь для России серьёзные последствия», — сказала она.
При этом политик отметила, что в ЕС хотят хороших отношений с Москвой.
Уговоры силой
Примечательно, что Bloomberg — не первое СМИ, которому «осведомлённые источники» рассказывают о недоверии ряда европейских стран к утверждениям о якобы планирующейся агрессии Москвы в отношении Киева. Так, 5 декабря газета Financial Times выпустила статью, в которой утверждалось, что Вашингтону пришлось приложить серьёзные усилия, чтобы убедить своих европейских союзников в том, что Россия может готовить «наступательную военную операцию» на Украине.
При этом в начале ноября, после публикаций в западных СМИ информации о якобы сосредоточении российских войск на границе украинские военные некоторое время утверждали, что, согласно их разведанным, никакой концентрации российских сил на границе не наблюдается. В частности, об этом говорилось в сообщении Минобороны страны 1 ноября, а затем эту информацию подтвердил начальник генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала.
Однако 10 ноября президент страны Владимир Зеленский согласился с предоставленной западными партнёрами информацией о якобы «концентрации» российских военных сил на границе.
Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 14 декабря заявил, что количество российских солдат, которые, по его словам, находятся у границы, не представляет угрозы для Украины.
Право на оборону
В Москве неоднократно заявляли, что никаких планов по «вторжению» на Украину не вынашивается. Как отметил 8 декабря Владимир Путин, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Вместе с тем он подчеркнул, что РФ оставляет за собой право обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдалённой перспективе.
«И мы это обсуждаем с нашими партнёрами, со всеми нашими партнёрами, включая… президента США господина Байдена», — сказал президент России 8 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
О нереалистичности «российского нападения» на Украину говорили и в Министерстве иностранных дел РФ. Так, замглавы МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости отметил, что США необоснованно зациклились на идее «российской агрессии» и пытаются вмешиваться во внутренние дела России.
«Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза «российского вторжения» на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости», — заявил 13 декабря Рябков.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что Западу вместо давления на Москву стоило бы обратить своё внимание на действия Украины и призвать её к ответственности за невыполнение Минских соглашений.
«Мы бы приветствовали призыв к Киеву выполнить обязательства, которые у него есть по минским договорённостям. Ещё больше мы бы приветствовали призыв в адрес Киева, что мирное урегулирование этой внутриукраинской проблемы является безальтернативным... Но, к сожалению, и таких заявлений мы не видим», — сказал Песков журналистам, комментируя обращение представителей G7 к Москве с требованием деэскалировать ситуацию вокруг Украины.
Удар по самим себе
Опрошенные RT эксперты считают, что ведущие страны ЕС могут проявить осторожность в вопросе санкций, так как эти меры ударят по ним самим.
Помимо этого, аналитик отметил, что в целом в Европе осознают, что санкционная политика Запада, и особенно наращивание военных сил, будут вынуждать Россию к противодействию, или, по крайней мере, к шагам, которые бы выравнивали баланс сил.
«Если продолжать действовать в треке подогревания антироссийской истерии, то это приведёт к размещению дополнительного натовского оружия у границ России, что Москва расценит как угрозу себе и будет вынуждена принять меры. Поэтому раскачивать историю с вероятным «нападением» РФ на Украину представляется не только абсурдным, но и опасным, что понимают в крупных европейских странах, в связи с чем и пытаются как-то разрядить эту ситуацию», — добавил Асафов.
В свою очередь замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил лукавство позиции стран, перечисленных Bloomberg. По его словам, им удобно перекладывать ответственность за отсутствие диалога с Москвой на коллективное «я» Евросоюза, так как несмотря на всю свою экономическую самостоятельность, политически они всё также зависят от Соединённых Штатов.
«Когда дело касается реальных политических вопросов, они (ведущие страны ЕС. — RT) апеллируют к Брюсселю и говорят, что не они сторонники санкций, а некоторое наднациональное руководство в лице евробюрократии. Возникает законный вопрос, почему они этому руководству подчиняются и не отстаивают на уровне Брюсселя свою позицию. Так что этим странам, если они действительно придерживаются линии налаживания диалога с Россией, нужно переходить от заявлений к действиям, а не прогибаться под диктатурой Вашингтона и Брюсселя», — сообщил в комментарии RT Фельдман.
Вместе с тем, обратил внимание эксперт, новый пакет ограничений может так и остаться на уровне угроз, так как Европа привязывает его ввод к факту совершения «агрессии», которую Россия якобы готовит против Украины.
«Но ничего подобного в ближайшей перспективе не предвидится, так как в Москве не собираются никуда «вторгаться». Поэтому если вдруг дополнительные санкции со стороны ЕС и будут введены вопреки бездействию РФ на «украинском фронте», то они будут нелогичными и встречены жёсткими ответными мерами со стороны России», — резюмировал Фельдман.
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