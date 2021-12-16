Безболезненные меры: могут ли ведущие страны ЕС считать диалог с Россией важнее планирования санкций

Ведущие страны Европейского союза выступают против планирования новых антироссийских санкций в связи с якобы готовящимся «нападением» на Украину. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на источники. По их сведениям, такие государства, как Германия, Франция, Испания и Италия, считают, что прежде, чем грозить рестрикциями, необходимо выстроить диалог с Москвой. К тому же, как отмечают источники, не все европейские партнёры США склонны разделять убеждённость Вашингтона в том, что РФ действительно готовит «вторжение». Этот скептицизм эксперты объясняют убеждённостью ряда европейских сил в том, что любые ограничения против России так или иначе ударят по самой Европе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц сообщило, что ряд крупных стран Евросоюза выступают против планирования антироссийских санкций в свете якобы подготавливаемого Кремлём «вторжения» на Украину.

«Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем излагать подробности болезненных экономических мер, которые они могут инициировать», — пишет агентство.

При этом, как отмечает издание, новые ограничения «могут включать в себя шаги по отстранению крупных российских банков от западной финансовой системы, а также потенциальное обязательство со стороны Германии не вводить в эксплуатацию российский газопровод «Северный поток — 2». В связи с этим в ЕС полагают, что лучше дождаться каких-либо конкретных действий со стороны Москвы и реагировать по факту.

«Согласно высокопоставленным официальным лицам ЕС, утверждается, что дождаться действий Путина и лишь затем решительно отреагировать, приняв конкретные соответствующие ситуации меры, будет более эффективно, чем слишком рано изложить все возможные варианты (санкций. — RT), рискуя, что некоторые из них не будут использованы», — отмечает агентство.

К тому же, как передаёт Bloomberg, не все страны ЕС разделяют убеждённость США в том, что Россия действительно планирует «вторжение» на Украину. По словам источников, ряд стран — членов Евросоюза считают, что нынешнее «наращивание» российских военных сил является «тактикой давления», которая, по их мнению, успешно работает.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

AP

© Julien Warnand

Вместе с тем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге заявила, что Европейский союз готов расширять санкции против России в случае эскалации ситуации на Украине.

«Мы работали над вариантами действий в тесном сотрудничестве с США и другими партнёрами. Мы готовы. Имеется целый ряд экономических санкций, касающихся финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Наш ответ на любую дальнейшую агрессию может принять форму активного ужесточения и расширения этих существующих санкций. И, разумеется, мы готовы принять дополнительные беспрецедентные меры, которые будут иметь для России серьёзные последствия», — сказала она.

При этом политик отметила, что в ЕС хотят хороших отношений с Москвой.

Уговоры силой

Примечательно, что Bloomberg — не первое СМИ, которому «осведомлённые источники» рассказывают о недоверии ряда европейских стран к утверждениям о якобы планирующейся агрессии Москвы в отношении Киева. Так, 5 декабря газета Financial Times выпустила статью, в которой утверждалось, что Вашингтону пришлось приложить серьёзные усилия, чтобы убедить своих европейских союзников в том, что Россия может готовить «наступательную военную операцию» на Украине.

При этом в начале ноября, после публикаций в западных СМИ информации о якобы сосредоточении российских войск на границе украинские военные некоторое время утверждали, что, согласно их разведанным, никакой концентрации российских сил на границе не наблюдается. В частности, об этом говорилось в сообщении Минобороны страны 1 ноября, а затем эту информацию подтвердил начальник генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала.

Однако 10 ноября президент страны Владимир Зеленский согласился с предоставленной западными партнёрами информацией о якобы «концентрации» российских военных сил на границе.

Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 14 декабря заявил, что количество российских солдат, которые, по его словам, находятся у границы, не представляет угрозы для Украины.

Украинский пограничник

globallookpress.com

© Keystone Press Agency

Право на оборону

В Москве неоднократно заявляли, что никаких планов по «вторжению» на Украину не вынашивается. Как отметил 8 декабря Владимир Путин, Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Вместе с тем он подчеркнул, что РФ оставляет за собой право обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдалённой перспективе.

«И мы это обсуждаем с нашими партнёрами, со всеми нашими партнёрами, включая… президента США господина Байдена», — сказал президент России 8 декабря на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Военнослужащий ВС России во время распределения танков для подготовки к участию в конкурсах армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Меридиан» в военно-патриотическом парке «Патриот»

РИА Новости

© Алексей Майшев

О нереалистичности «российского нападения» на Украину говорили и в Министерстве иностранных дел РФ. Так, замглавы МИД Сергей Рябков в интервью РИА Новости отметил, что США необоснованно зациклились на идее «российской агрессии» и пытаются вмешиваться во внутренние дела России.

«Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза «российского вторжения» на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости», — заявил 13 декабря Рябков.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что Западу вместо давления на Москву стоило бы обратить своё внимание на действия Украины и призвать её к ответственности за невыполнение Минских соглашений.

«Мы бы приветствовали призыв к Киеву выполнить обязательства, которые у него есть по минским договорённостям. Ещё больше мы бы приветствовали призыв в адрес Киева, что мирное урегулирование этой внутриукраинской проблемы является безальтернативным... Но, к сожалению, и таких заявлений мы не видим», — сказал Песков журналистам, комментируя обращение представителей G7 к Москве с требованием деэскалировать ситуацию вокруг Украины.

Удар по самим себе

Опрошенные RT эксперты считают, что ведущие страны ЕС могут проявить осторожность в вопросе санкций, так как эти меры ударят по ним самим.

«Санкции, которые вводят американцы, а за ними по их образу и подобию вводят европейские страны, очень больно экономически бьют по этим же странам. И ограничения уже дошли до той черты, когда наносят уже двусторонний ущерб. И если для США этот эффект не так значителен, то для стран Европы, Германии, в частности, которая взаимодействует с Россией по целому ряду вопросов, — он существенен», — пояснил в интервью RT политолог Александр Асафов.

Помимо этого, аналитик отметил, что в целом в Европе осознают, что санкционная политика Запада, и особенно наращивание военных сил, будут вынуждать Россию к противодействию, или, по крайней мере, к шагам, которые бы выравнивали баланс сил.

«Если продолжать действовать в треке подогревания антироссийской истерии, то это приведёт к размещению дополнительного натовского оружия у границ России, что Москва расценит как угрозу себе и будет вынуждена принять меры. Поэтому раскачивать историю с вероятным «нападением» РФ на Украину представляется не только абсурдным, но и опасным, что понимают в крупных европейских странах, в связи с чем и пытаются как-то разрядить эту ситуацию», — добавил Асафов.

В свою очередь замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман отметил лукавство позиции стран, перечисленных Bloomberg. По его словам, им удобно перекладывать ответственность за отсутствие диалога с Москвой на коллективное «я» Евросоюза, так как несмотря на всю свою экономическую самостоятельность, политически они всё также зависят от Соединённых Штатов.

Флаг Евросоюза

globallookpress.com

© Xinhua/Zheng Huansong

«Когда дело касается реальных политических вопросов, они (ведущие страны ЕС. — RT) апеллируют к Брюсселю и говорят, что не они сторонники санкций, а некоторое наднациональное руководство в лице евробюрократии. Возникает законный вопрос, почему они этому руководству подчиняются и не отстаивают на уровне Брюсселя свою позицию. Так что этим странам, если они действительно придерживаются линии налаживания диалога с Россией, нужно переходить от заявлений к действиям, а не прогибаться под диктатурой Вашингтона и Брюсселя», — сообщил в комментарии RT Фельдман.

Вместе с тем, обратил внимание эксперт, новый пакет ограничений может так и остаться на уровне угроз, так как Европа привязывает его ввод к факту совершения «агрессии», которую Россия якобы готовит против Украины.

«Но ничего подобного в ближайшей перспективе не предвидится, так как в Москве не собираются никуда «вторгаться». Поэтому если вдруг дополнительные санкции со стороны ЕС и будут введены вопреки бездействию РФ на «украинском фронте», то они будут нелогичными и встречены жёсткими ответными мерами со стороны России», — резюмировал Фельдман.