Русский посол в Берлине Серей Нечаев озвучил истинное положение вещей в немецкой экономике.

Альтернатив русскому газу для Германии нет. Об этом в интервью заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. Он указал, что трубный газ для ФРГ попросту нечем заменить. Надежды на поставки сжиженного природного газа разбиваются о суровую реальность - для таких поставок у немцев нет необходимой инфраструктуры.

"Сейчас немецкая экономика пытается найти какие-то дополнительные источники", - отметил дипломат.

Однако, подчеркнул он в беседе с РБК, в ФРГ всё больше превалирует мнение, что трубному газу из России, который и дешевле и надёжнее, а также для которого есть необходимая инфраструктура, реальной альтернативы пока не видно.

На фоне мер, предпринимаемых немецкими властями для отказа от поставок из России, растёт и недовольство местных жителей. Граждане ФРГ чувствуют на своих кошельках рост цен в стране.

"И сейчас, когда цена за литр бензина уже переходит планку в два евро за литр, конечно, рядовые граждане это ощущают. И непонимание на этот счёт у общественности имеется", - пояснил Нечаев.