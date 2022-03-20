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Безапелляционная правда для Германии: Поставкам русского газа нет альтернатив

20 марта 2022, 18:40  •  285 • В мире
Русский посол в Берлине Серей Нечаев озвучил истинное положение вещей в немецкой экономике.
Альтернатив русскому газу для Германии нет. Об этом в интервью заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. Он указал, что трубный газ для ФРГ попросту нечем заменить. Надежды на поставки сжиженного природного газа разбиваются о суровую реальность - для таких поставок у немцев нет необходимой инфраструктуры.
"Сейчас немецкая экономика пытается найти какие-то дополнительные источники", - отметил дипломат.
Однако, подчеркнул он в беседе с РБК, в ФРГ всё больше превалирует мнение, что трубному газу из России, который и дешевле и надёжнее, а также для которого есть необходимая инфраструктура, реальной альтернативы пока не видно.
На фоне мер, предпринимаемых немецкими властями для отказа от поставок из России, растёт и недовольство местных жителей. Граждане ФРГ чувствуют на своих кошельках рост цен в стране.
"И сейчас, когда цена за литр бензина уже переходит планку в два евро за литр, конечно, рядовые граждане это ощущают. И непонимание на этот счёт у общественности имеется", - пояснил Нечаев.

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