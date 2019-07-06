Безальтернативный кандидат: почему республиканцы не спешат конкурировать с Трампом на праймериз

Бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд, единственный конкурент Дональда Трампа на республиканских праймериз, испытывает значительные затруднения с финансированием собственной избирательной кампании. В штабе политика сообщили, что ему удалось собрать для этих целей всего $688 тыс. добровольных пожертвований. У Трампа этот показатель достигает $105 млн. По мнению экспертов, несмотря на низкую общественную поддержку, у действующего главы Белого дома, по сути, нет соперников в рядах республиканцев. Политологи считают, что партийный истеблишмент уже сделал ставку на его переизбрание, поскольку уверен в победе действующего лидера на грядущих выборах.

Единственный соперник Дональда Трампа в борьбе за право представлять республиканцев на президентских выборах 2020 года — экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд — испытывает трудности с финансированием собственной избирательной кампании. Как сообщил телеканалу ABC штаб политика, на эти цели ему удалось собрать всего лишь $688 тыс. добровольных пожертвований.

О своём намерении баллотироваться Уэлд рассказал 16 апреля в интервью телекомпании CNN. В свою очередь, действующий глава государства объявил, что выставляет свою кандидатуру на второй срок, на митинге 18 июня во Флориде. А 2 июля в штабе Трампа журналистам сообщили, что за II квартал 2019 года удалось собрать $105 млн пожертвований на избирательную кампанию президента.

Впрочем, колоссальная разница в финансовых возможностях с Трампом Уэлда не смущает. В своих интервью он выражает уверенность в том, что сможет обойти президента.

«Такое чувство, что он (Трамп. — RT) предпочёл бы быть королём, а не президентом, которому приходится работать, чтобы заслужить и сохранить доверие американского народа», — сказал Уэлд, выступая в эфире CNN.

Несмотря на скромный бюджет своей кампании, экс-губернатор начал предвыборные туры по стране.

Так, в мае во время визита в штат Вермонт он поддержал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в отношении президента Трампа.

«Жду встречи с республиканскими избирателями на первичных выборах, чтобы объяснить им, почему в Белом доме нам необходимо достойное руководство в духе Рейгана», — сказал Уэлд.

Первичные выборы, или праймериз — это серия мероприятий по определению кандидата от той или иной партии в ходе предстоящей президентской гонки.

Трамп, будучи главой государства, имеет право выставить свою кандидатуру на новый срок напрямую как самовыдвиженец, отмечают эксперты. Однако он предпочёл баллотироваться как кандидат от Республиканской партии, поэтому также обязан пройти процедуру праймериз. В некоторых штатах США они проходят непосредственно в формате первичных выборов, в других же — в виде собраний партийных активистов — так называемых кокусов. В обоих случаях по итогам определяются выборщики от штата, которые являются сторонниками того или иного кандидата. Стартует процесс с кокусов в Айове, которые в этот раз состоятся в феврале 2020 года. Финальная точка первичных выборов ставится на съезде. Там выборщики на голосовании окончательно определяют, кто будет партийным кандидатом на пост президента. Республиканский съезд пройдёт с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

«Политические маргиналы»

Согласно опросу социологической службы Gallup, проведённому во второй половине июня, деятельность Трампа одобряют 41% респондентов. Это меньше, чем у пяти его предшественников на президентском посту за тот же период пребывания у власти. Тем не менее соперник в республиканской кампании у Трампа пока только один. Для сравнения: в 2012 году на съезде Демократической партии, где определялось, кто будет кандидатом в президенты, у действовавшего на тот момент главы государства Барака Обамы было четыре конкурента. Правда, он их победил с огромным отрывом — его поддержали свыше 90% однопартийцев.

«Сильные политики, которые реально могут претендовать на пост президента, обычно не выставляют свои кандидатуры на праймериз своей партии, в которых участвует глава государства. Они понимают цену вопроса. Ответственные политики должны иметь веские основания, чтобы мешать президенту от своей партии избраться на новый срок. Если же выяснится, что таких оснований нет, на их собственных политических перспективах может быть поставлен крест. Поэтому, как правило, соперниками действующего президента на праймериз являются различные политические маргиналы, которым нечего терять», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд

globallookpress.com

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Эксперт напомнил, что серьёзная борьба на праймериз с участием президента разворачивается только в том случае, когда позиции главы государства крайне непрочные. Например, в 1976 году на первичных выборах республиканцев тогдашний президент Джеральд Форд с большим трудом одолел Рональда Рейгана. Однако, став кандидатом от партии, он проиграл демократу Джимми Картеру. В 1992 году у действовавшего тогда президента Джорджа Буша —старшего тоже появился сильный соперник-однопартиец: идеолог консервативного крыла республиканцев Патрик Бьюкенен. Действующий глава государства выиграл праймериз, но победа на выборах досталась демократу Биллу Клинтону.

«Неудивительно, что такие потенциально перспективные политики-республиканцы, как сенатор Боб Коркер или бывший губернатор Огайо Джон Кейсик, не участвуют в праймериз», — констатирует Сидоров.

Эксперт отмечает, что не надо абсолютизировать данные соцопросов, свидетельствующие о непопулярности Трампа в американском обществе.

«Рейтинг президента относительно невысок в целом по стране, а не в его партии», — уточняет Сидоров.

По данным того же Gallup, Трампа поддерживают 90% избирателей-республиканцев — и лишь 7% однопартийцев одобряют позицию Уэлда, который считает, что действующий президент заслужил импичмент.

«Тщательно оберегает президента»

Говоря о причинах поддержки Трампа, эксперты отмечают в первую очередь успехи президента в экономике.

«Америка переживает подъём. Безработица сокращается, реальные доходы населения растут, наблюдается приток инвестиций, увеличивается количество рабочих мест», — констатирует Сидоров.

Трампа поддерживает большинство членов Республиканской партии

Reuters

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В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв подчёркивает, что для сторонников Трампа важно то, что он достиг определённых успехов во внутренней политике.

«На внешнеполитическом поприще у президента США пока особых успехов нет. Но избиратель, особенно американский, всегда ориентируется в первую очередь на то, что происходит у него в стране. От этого во многом зависит уровень симпатий или антипатий к главе государства», — сказал Рогулёв в беседе с RT.

При этом, по мнению Андрея Сидорова, и внешнюю политику Трампа нельзя однозначно признать неудачной.

«Пример — Северная Корея. Безуспешные попытки Трампа договориться с Ким Чен Ыном за рубежом воспринимаются как провал. Но в самих США активный диалог лидеров двух стран, в ходе которого КНДР не проводит ядерных испытаний и ракетных запусков, может трактоваться по-иному», — подчеркнул он.

Аналитики предполагают, что до выборов 2020 года отношения Трампа с его однопартийцами вряд ли претерпят изменения. Глава государства имеет довольно прочную поддержку в республиканском истеблишменте, отмечает в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«У Трампа возможен конфликт с конкретным конгрессменом, такое бывает часто. А что касается конфликта с партией, это вряд ли. Партия всегда тщательно оберегает своего президента, если у него есть хоть какие-то шансы на переизбрание. Республиканцы, даже когда практически провалились в прошлом году на промежуточных выборах в конгресс, не отказались от поддержки Трампа. Многие в партийном истеблишменте недовольны президентом. Но понятно, что война с ним чревата разрушением электорального ядра. От партии отвернутся те, кто за неё традиционно голосует. А это для долгосрочных перспектив республиканцев очень опасно», — заключил Брутер.