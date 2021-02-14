«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса

«Если мы отказываемся официально от Минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», — заявил бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».

Россия «все сделает красиво» без использования «зеленых человечков», отделение от Украины будет проведено самими жителями юго-восточных областей республики, добавил генерал.

Такие заявления Вовка были ответом на слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, сказанные в интервью телеканалу «Украина 24», о том, что условия, указанные в той редакции Минских соглашений, которую подписал Киев, практически невозможно выполнить.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — заверил Ермак.

Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек спрогнозировал, что следующим шагом украинской стороны может стать призыв к новым договоренностям, устраивающим страны Запада.

По его словам, Украина неоднократно показывала себя «недобросовестным исполнителем международных соглашений», передает RT.

«К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», — выразил мнение российский депутат.

Он добавил, что такие «ухищрения» политиков Украины не помогают разрешить конфликт в Донбассе.

«Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», — подчеркнул парламентарий.

При этом США и страны Европейского союза обвинили именно Россию в блокировке способов решить конфликт в Донбассе, сообщает Deutsche Welle.

В ходе видеоконференции Совета Безопасности ООН в пятницу, 12 февраля, американский дипломат Родни Хантер призвал Россию «немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины» и выполнить обязательства в рамках Минских соглашений.

Европейские страны в Совбезе ООН также обвинили РФ в «применении силы против территориальной целостности и суверенитета Украины», об этом говорится в совместной декларации представителей западных стран.

При этом днем ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил, что наблюдатели не фиксируют присутствия российских военных в Донбассе, таким образом, в очередной раз подтвердив тезис о том, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

«Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случае сообщений от наблюдателей о российских солдатах», — сказал он.

12 февраля 2015 года президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и занимавшие на тот момент посты президентов Франции и Украины Франсуа Олланд и Петр Порошенко подписали в Минске документ с перечнем мер для урегулирования военного конфликта в Донбассе.

Согласно договору, в Донбассе должны пройти местные выборы, затем он получит особый статус, после чего Украине будет передана граница. Однако Киев настаивает, что проведение выборов возможно только после передачи границы под его контроль.

Россия как гарант Минских соглашений считает необходимым выполнение таких условий, как проведение местных выборов и закрепление особого статуса Донбасса в конституции Украины. Однако Киев неоднократно утверждал, что не рассматривает такую возможность — со стороны украинских властей звучали заявления о том, что закрепление особого статуса в основном законе страны исключено.

Существует проблема и с пунктом о предоставлении всеобщей амнистии для участников боевых действий. Киев считает, что некоторые лица должны нести ответственность за военные преступления.

Подписание документа позволило установить хрупкое перемирие, которое, тем не менее, регулярно нарушается. И это, по сути, единственный итог Минских соглашений.

С момента подписания документа на Украине полностью сменилась правящая верхушка, прошло три саммита в «нормандском формате» и постоянно ведется диалог в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, но стороны по-прежнему далеки от согласия по ключевым положениям договора.