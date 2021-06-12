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Без ядерных ударов не обойдется: каким будет конфликт России и НАТО

12 июня 2021, 10:40  •  272 • Война
Журнал The National Interest начинает описание сценария разгрома России с мелких боевых эпизодов, которые гипотетически могут произойти в ходе подобного вооруженного конфликта. В описанной журналистами картине польский истребитель F-35 встречает в Балтийском море российские корабли и отправляет их координаты американскому эсминцу. Тот, в свою очередь, идет навстречу противнику и атакует его противокорабельными ракетами.
Возможно, тот же польский F-35 взаимодействует с датскими и норвежскими F-35, управляя передовыми БЛА, один из которых обнаруживает российские средства ПВО вблизи украинской границы. По мнению издания, союзные F-35, соединенные общим каналом передачи данных, смогут быстро отправлять данные целеуказания подразделениям и частям Сухопутных войск ВС США, которые оснащены дальнобойным высокоточным оружием.
Это именно тот сценарий войны, который сейчас предвидится и реализуется Пентагоном и его союзниками по НАТО, утверждают в NI.
Подобные сценарии появляются в западных СМИ с завидной регулярностью. С точки зрения специалистов по оперативно-стратегическому планированию применения войск, такие сочинения имеют очень мало общего с геополитическими реалиями.
Главная проблема таких сценариев лежит в логике размышлений их авторов: из современной военно-стратегической обстановки вырывается какой-то фрагмент — отдельно взятые регионы, образцы вооружения и военной техники США (НАТО) и РФ, возможные способы их боевого применения — а затем только на основе этого авторы строят все свои остальные рассуждения, причем абсолютно без учета особенностей обстановки в целом.
К тому же документы оперативно-стратегического планирования в США, НАТО и РФ — планы применения, мобилизационные планы, планы оперативного оборудования территории страны в интересах обороны, планы строительства вооруженных сил — носят наивысшую из всех возможных степень секретности, в полном объеме известны крайне узкому кругу высших руководителей. Утечек из подобных документов не может быть по определению. Так что любые сценарии, опубликованные в тех или иных СМИ, можно смело рассматривать только как фантазии авторов, причем чаще всего они совершенно оторваны от жизни.
Экс начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн объясняет «Газете.Ru», что «любой более или менее правдоподобный сценарий начала военных действий между НАТО и РФ» должен начинаться с анализа территориальных, политических, экономических и даже религиозных противоречий, который хотя бы в теории могли бы привести к крупномасштабной войне на европейском театре военных действий.
«Откровенно любительский характер подобных сочинений в The National Interest просто бьет в глаза», — сетует российский генерал.
По мнению военачальника, вместо того, чтобы анализировать классификацию войн современности, возможный их характер, условия и способы развязывания конфликтов, возможную систему стратегических действий США или НАТО, предполагаемые формы применения войск, все в подобных сценариях сводится к каким-то боям местного значения в отдельно взятых регионах.
Генерал Кизюн считает, что гипотетическая война между США или НАТО и Россией неизбежно по размаху станет мировой, по длительности — затяжной, по составу сторон — коалиционной.
«Ввиду значительного превосходства Североатлантического альянса в обычных вооружениях период боевых действий с применением только конвенциональных средств поражения будет достаточно коротким, а затем стороны перейдут к обмену ядерными ударами. В случае ядерной войны между НАТО и РФ катастрофические последствия применения оружия массового поражения будут не только для воюющих государств, но и всех других стран европейского континента», — говорит военночальник.
Наконец, считает генерал Кизюн, выиграть гипотетическую войну с Россией применением только боеготовых группировок войск Североатлантического альянса невозможно. В любом случае придется прибегать к стратегическому развертыванию, которое подразумевает перевод вооруженных сил с мирного на военное время, оперативное развертывание войск, стратегические перегруппировки и развертывание первоочередных стратегических резервов. Без этого, по мнению военачальника, начинать серьезную войну — просто авантюра.
Как рассказывает генерал Кизюн, если вероятный противник приступит к оперативному развертыванию войск, оно не останется незамеченным всеми силами разведки Вооруженных сил РФ и будет наверняка вскрыто во всех возможных деталях.
В подобных условиях, по мнению военачальника, не ожидая начала военных действий, Вооруженные силы Российской Федерации могут для начала нанести демонстрационные ядерные удары. К примеру, по пустынным акваториям морей и океанов. А если и это не произведет на вероятного противника должного впечатления и не отрезвит его, то не исключаются и превентивные ядерные удары.
И подобные варианты действий описаны в Военной доктрине нашего государства.
«Что касается возможных действий польских и норвежских истребителей типа F-35, то лучше бы было, если The National Interest описал их как новации в сфере боевого применения и совершенствования тактики действий истребительной авиации, без всякого политического фона. И это действительно заслуживает внимания со стороны специалистов. Но включение подобных эпизодов в сценарий противоборства с кораблями российского ВМФ, действий на украинской границе и в целом войны НАТО с Россией выглядит уже откровенной провокацией, тем более, накануне встречи президентов США и России в Женеве. В конце концов, это же не компьютерная игра, в которой без всяких последствий с легкостью можно разбрасываться терминами, силами и средствами», — подвел итог генерал-полковник Сергей Кизюн.
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