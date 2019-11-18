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Без ядерных отходов и с минимальной добычей урана: энергетику будущего воплощает Россия
18 ноября 2019, 16:54 • 110 • Политика
В России создадут проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего. Фактически решаются две главные проблемы - с ядерными отходами и ограниченной базой для добычи урана. Отходы будут сжигать сами реакторы, а урана понадобится гораздо меньше.
Обликовый проект энергоблока АЭС, основанного на новых технических решениях для его реакторной установки, должны создать к 2021 году. Специалисты российской атомной отрасли работают над важнейшим элементом развития всей отрасли. На сайте госзакупок можно найти проект, согласно которому "ОКБ "Гидропресс", исполняя заказ "Росатома", готовит энергоблок с новейшим ядерным реактором ВВЭР-С.
Новый реактор хорош тем, что со временем поможет решить две главные проблемы атомной энергетики, существующие в любой точке мира. Это ограниченность запасов природного урана и рост объёмов отработавшего ядерного топлива. Разработка объединит в себе уже известные традиционные схемы на так называемых тепловых нейтронах и идею реакторов на быстрых нейтронах. Таким образом, воспроизводство ядерного "горючего" станет шире, вырастет и топливная база атомной энергетики, но необходимость в наращивании объёмов добычи урана отпадёт - всё будет по минимуму. Остающихся после переработки опасных радиоактивных отходов окажется меньше - худшие будут и вовсе "выжигать" в реакторах, как раз на тех самых быстрых нейтронах, пишет РИА "Новости".
Все указанные проблемы решаются в рамках новой стратегии "Росатома", принятой в 2018 году, которая основана на двухкомпонентной ядерной энергетической системе с замкнутым топливным циклом. Точнее, на переходе к такой системе.
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