«Без втягивания в гонку вооружений»: как современные боевые системы помогают РФ сохранять стратегический паритет с США

Россия готова принять дополнительные меры по укреплению национальной безопасности в связи с планами США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Минобороны. По его словам, наша страна обладает системами вооружения, способными сохранить стратегический баланс сил. В частности, глава государства выделил роль гиперзвукового оружия. Каким образом Москва может отреагировать на выход Вашингтона из ДРСМД — в материале RT.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Москва будет вынуждена принять дополнительные меры по укреплению безопасности «в случае слома» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны Соединённых Штатов. Глава государства подчеркнул, что данный документ «исполняет роль стабилизирующего фактора» в международных отношениях.

«Такой шаг будет иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», — сказал Путин, выступая во вторник, 18 декабря, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Президент РФ поручил военному ведомству продолжать курс на перевооружение армии и флота с учётом текущих рисков и угроз. Первостепенной задачей, по его словам, является укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. Путин призвал ускорить переход на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем ПРО.

Большое внимание президент РФ уделил новейшим разработкам отечественного оборонно-промышленного комплекса, которые позволят России сохранить стратегический паритет с США. Он сообщил, что сейчас успешно продолжаются испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат», отрабатывается её практическое применение.

Также российский лидер напомнил, что на боевом дежурстве ВКС находится авиационная ракета «Кинжал» дальностью до 2 тыс. км, стратегическая крылатая ракета X-101/102 дальностью до 4,5 тыс. км, лазерный комплекс «Пересвет». Кроме того, с 2018 года серийно производится гиперзвуковой комплекс «Авангард». Как сообщил Путин, у России появляются «новые системы оружия, которых ни у кого нет».

Вместе с тем российский лидер обратил внимание на растущий «диспаритет» в военных бюджетах РФ и США. По его словам, в 2019 году Вашингтон потратит на нужды вооружённых сил $725 млрд, тогда как оборонные расходы России в 2018-м составили $46 млрд, а в ближайшие годы они будут уменьшаться в процентном отношении к ВВП. Несмотря на это, Путин уверен, что РФ обеспечит сохранение существующего баланса сил за счёт вложения средств в приоритетные проекты.

Планомерная модернизация

На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил о растущем военном присутствии вооружённых сил США и других стран — членов НАТО вблизи российских рубежей. Основная цель Вашингтона — ускорение процесса переброски и развёртывания войск на востоке альянса и в Арктическом регионе.

«В 2019 году будут определены основные и запасные транспортные маршруты. К 2020 году — сформирован механизм координации трансграничных перебросок, а сроки получения необходимых разрешений сократятся с 15 до пяти суток. В этом году США уже потратили $6,3 млрд на работы по развитию системы передового базирования, преимущественно в странах Центральной и Восточной Европы», — сказал Шойгу.

Военнослужащие РФ

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Министр обороны подчеркнул, что российские военные «внимательно отслеживают обстановку» и учитывают в боевой учёбе мероприятия, которые проводят вблизи западных рубежей РФ. Также, как отметил Шойгу, в России продолжается процесс создания современной мобильной, компактной и боеспособной армии.

По оценке министра, Вооружённые силы РФ готовы противодействовать угрозам без наращивания военного бюджета и численности войск. Рост возможностей армии РФ будет достигаться за счёт её планомерного перевооружения.

По состоянию на декабрь 2018 года доля своевременной и модернизированной техники в ВС составила 61,5%. Наибольших успехов в модернизации достигли РВСН (82%), ВКС (74%), ВДВ (63,7%). Более скромные результаты продемонстрировали ВМФ (62,3%) и Сухопутные силы (48,3%).

В 2019 году Стратегические ядерные силы РФ должны получить 31 пусковую установку с МБР «Ярс» и «Авангард», подводный атомный крейсер проекта 955 «Князь Владимир» и четыре модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-95МС.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что увеличение в войсках доли современных образцов и уровня подготовки военнослужащих являются наиболее оптимальным ответом на вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия, включая усиление группировки НАТО и выход США из ДРСМД.

«На Западе Москву нередко обвиняют в «милитаризме», но в реальности достаточно взглянуть на военные расходы США и России, чтобы понять, кто является настоящим милитаристом. В такой обстановке мы просто обязаны наращивать боевые возможности, прежде всего стратегических сил, войск Западного военного округа и расположенного в Арктике командования «Север», — пояснил Кнутов.

«Угроза гарантированного уничтожения»

Комментируя на коллегии Минобороны ситуацию вокруг ДРСМД, Владимир Путин отметил, что этот документ не противоречил национальным интересам Соединённых Штатов. Более того, президент РФ убеждён, что в 1987 году, когда он был подписан, США получили очевидные военно-технические преимущества.

Российский лидер напомнил, что ликвидация не распространялась на морские «Томагавки» и ударные беспилотники США (по техническому описанию в ДРСМД современные американские БПЛА соответствуют ракетам средней и малой дальности. — RT).

«С точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение... А наши партнёры продолжали развивать вооружения морского и воздушного базирования. Что же тогда забеспокоило наших партнёров? Видимо, то, что у нас появились эти ракеты», — сказал Путин, уточнив, что имеет в виду авиационные ракеты X-101/102, «Кинжал» и морской комплекс «Калибр».

Как подчеркнул президент РФ, данные вооружения не противоречат ДРСМД. При этом, по мнению Путина, Вашингтон «прямо нарушает» договор, размещая в Восточной Европе пусковые установки Mk 41, которые могут использоваться для перехвата ракет противника и нанесения ударов «Томагавками».

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«Если произойдёт то, чем нас пытаются пугать, — ну что ж, нам придётся ответить соответствующим образом. Как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, наверное, большого труда не составит провести соответствующий НИОКР и поставить их на землю, если потребуется», — предупредил Путин.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Вашингтон всегда прохладно относился к выполнению договорных обязательств. По его словам, выход США из ДРСМД в первую очередь подрывает безопасность РФ и Европы. Однако эксперт уверен, что подобная политика повлечёт негативные последствия и для Соединённых Штатов.

«Один из столпов военного могущества США — это авианосные группировки, которые якобы борются за свободу судоходства во всём мире. Названное президентом оружие способно их поразить. Существует надежда, что серийное производство этих систем и их освоение в войсках охладит воинственный запал Вашингтона. Американцы идут на уступки, только когда чувствуют угрозу гарантированного физического уничтожения», — пояснил Дрозденко.

Юрий Кнутов придерживается аналогичной точки зрения. По его словам, Россия смогла нивелировать почти все негативные последствия заключения ДРСМД за счёт появления гиперзвукового оружия, а также высокоточных комплексов средней и меньшей дальности, которые не подпадают под условия ДРСМД.