Лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний», потерпевший крушение в Подмосковье, не разрушался в воздухе. Взрыв и возгорание произошли после столкновения самолёта с землёй. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Тем временем в МАК сообщили, что оба чёрных ящика значительно повреждены. О расследовании обстоятельств катастрофы — в материале RT.

Самолёт Ан-148, потерпевший крушение в Раменском районе Подмосковья, не разрушался в воздухе. Взрыв и возгорание произошли только после столкновения с землёй. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник после падения самолёта», — заявила она.

Бортовые самописцы Ан-148 имеют сильные повреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК). При этом, по оценке экспертов, они могут подлежать расшифровке.

«Вскрытие ящиков произойдёт сразу после того, как их доставят в лабораторию. Их состояние и пригодность для расшифровки можно

будет оценить уже вечером», — цитирует агентство заявление МАК.

«Содержание записей самописцев позволит экспертам МАК детально восстановить историю полёта и установить причину крушения», — добавила представитель СК Петренко.

Она также уточнила, что в настоящий момент проводятся обыски и выемка документов в офисе авиакомпании «Саратовские авиалинии». Помимо этого, были изъяты документы в аэропортах Москвы (Домодедово) и Орска, которые касаются обслуживания и технического осмотра воздушного судна, а также медицинского обследования членов экипажа.

«Кроме того, изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полёта судна», — сказала Петренко.

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Между тем ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что специалистами на месте крушения найден аппарат, который предположительно является бортовым самописцем. Над его идентификацией сейчас работает комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«В 18-м секторе (поисковых работ) найден самописец. Сейчас работает МАК для подтверждения и идентифицирования прибора», — заявил начальник ГУ подмосковного ведомства Сергей Полетыкин.

«Работы идут круглосуточно»

Первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игорь Кутровский уточнил, что площадь разброса обломков самолёта составила более 30 гектаров. В связи с этим в районе крушения работают 900 человек и более 100 единиц техники.

«В районе крушения сформирована достаточная группировка сил и средств в количестве 900 человек и более 100 единиц техники. Работы ведутся посменно в круглосуточном режиме», — рассказал Кутровский.

Среди аппаратов, участвующих в обследовании есть и беспилотники в составе девяти штук. «Зона поисковых работ разбита на 29 секторов, за каждым из которых назначен старший сотрудник», — добавил Сергей Полетыкин.

Он подчеркнул, что основные усилия сейчас брошены на поиск останков погибших и сбор обломков.

Экспертиза в Москве

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала предположительные сроки, в которые специалисты планируют завершить все работы. По её предположению, работа будет продолжаться ещё в течение недели.

Экс-министр образования Дагестана построил себе особняк с несколькими бассейнами «Вчера … был организован сбор останков погибших. Этот процесс достаточно длительный, в течение, наверное, около 7 дней останки будут собираться», — цитирует РИА Новости Скворцову.

Она отметила, что генетическая экспертиза пройдёт под руководством федерального центра судебно-медицинской экспертизы в Москве.

«Одновременно в Орске мы организовали сбор генетических данных от близких родственников. Людям не придётся приезжать в Москву, генетический материал будет просто отправлен в Москву», — добавила министр.

На данный момент специалистам удалось найти более 200 фрагментов тел погибших, отметил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Приостановка полётов

Тем временем «Саратовские авиалинии» заявили о временной приостановке эксплуатации самолётов Ан-148.

«Руководством авиакомпания «Саратовские авиалинии» принято решение о временном приостановлении полётов на ВС Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов», — цитирует РИА Новости сообщение.

Несмотря на это перевозчик утверждает, что никаких отклонений у самолёта перед вылетом обнаружено не было.

«Перед каждым вылетом на рейс самолёт проходит форму оперативного обслуживания, перед вылетом рейса 6В-703 «Москва—Орск» 11 февраля 2018 года также была проведена форма техобслуживания, которая не выявила отклонений на воздушном судне», — заявили в пресс-службе.

Вместе с тем в компании выразили готовность передать следствию все необходимые документы, чтобы «узнать истинные причины аварии самолёта».

Оказать помощь следствию намерено и украинское государственное предприятие «Антонов», которое и занимается разработкой и производством самолётов серии «Ан».

«Антонов» обязательно подключится к расследованию обстоятельств крушения Ан-148, которое произошло накануне в Московской области. Мы, конечно, примем в этом участие, если будет соответствующая просьба от российской стороны», — приводит ТАСС сообщении пресс-службы.

По данным предприятия, самолёт был произведён в Воронеже.

Обстоятельства крушения

Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье в воскресенье, 11 февраля. Инцидент произошёл возле населённого пункта Степановское Раменского района. Диспетчеры потеряли связь с бортом фактически через несколько минут после взлёта. В результате катастрофы погибли 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Спецкомиссия МАК начала расследование, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Южная транспортная прокуратура и Саратовская транспортная прокуратура в свою очередь инициировали проверки.

Согласно информации СК, сведений о неисправности разбившегося самолёта от экипажа воздушного судна не поступало.