Без войны: в Германии рассказали о победах Путина

Президент России Владимир Путин реализовал заветную мечту «большинства умных военачальников на протяжении всей истории — побеждать без войны», став триумфатором в Сирии, заявил немецкий политолог Михаэль Штюрмер в статье для издания Die Welt.

По его мнению, после решения президента США Дональда Трампа вывести свои вооруженные силы из Сирии российскому лидеру ничего не сможет помешать и дальше быть в «большой игре» на Ближнем Востоке.

В начале октября нынешнего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что начинает проведение операции на севере Сирии под названием «Источник мира». Турецкая армия проводит ее совместно с формированиями Сирийской свободной армии.

Задача Анкары — борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).

Большинство европейских стран и США выступили против проводимой Эрдоганом операции. Однако глава Турции на все возмущения представителей Европейского союза ответил угрозой, что может открыть границы для прохода сирийских беженцев в Европу.

При этом Эрдоган заявил о планах обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, передает ФАН.

Он также добавил, что у турецких властей не будет поводов для беспокойства, если важнейший город на севере Сирии — Манбидж — будет под контролем сирийского правительства.

На встрече, которая состоится в ближайший вторник, по словам Эрдогана, не будут присутствовать представители сирийского правительства.

В свою очередь, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил о том, что Россия против длительного нахождения в Сирии турецких войск, передает НСН.

«Сейчас сложно сказать, будет ли расширен контроль Дамаска на севере Сирии. Курды согласились запустить сирийские войска на определенные территории, в том числе в Манбидж, и это стало основным итогом переговоров», — детализировал высокопоставленный сотрудник Кремля.

Позднее Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого лидеры государств обсудили положение дел на северо-востоке Сирии. Президент России подчеркнул, что достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сири возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны. При этом, по его словам, должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа.

Что касается американцев, то обоснованием Трампа для вывода войск из Сирии было якобы желание «положить конец этим бесконечным войнам», но вслед за этим решением последовал еще один широко обсуждаемый шаг — президент США объявил об отправке 1,8 тысячи военнослужащих в Саудовскую Аравию в качестве силы, «сдерживающей экспансию Ирана».

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Стоит добавить, что ранее курды требовали от США защитить их от турок — один из полевых командиров курдского ополчения Мазлум Абди заявил спецпредставителю США при международной коалиции в Сирии Уильяму Рубаку, что Вашингтон «продал своих союзников».

Он также пригрозил обратиться за военной помощью к России — чтобы ее авиация защитила курдов от турецких атак.

В ответ Рубак пообещал разобраться и предостерег курдского генерала от необдуманных действий. Россия при этом бомбить турецких партнеров не намерена. Владимир Путин в ходе заседания Совета лидеров стран СНГ заявил, что из-за турецкого наступления могут разбежаться охраняемые курдами боевики ИГ («Исламское государство», запрещенная в России организация) и необходимо поддерживать стабильность региона.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в ходе 74-й сессии ГА ООН обратил внимание, что попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности нарушают международное право и Устав ООН. К тому же Турция, как и США, сохраняет незаконное военное присутствие в арабской республике, напомнил он.

Россия присутствует в Сирии с 2015 года, когда президент Башар Асад обратился к Москве за помощью. За три года военной операции Вооруженные силы РФ разбили ИГ и помогли сирийским войскам отвоевать львиную долю территории страны, потеряв при этом 115 человек убитыми.