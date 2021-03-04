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Без вести пропащая: как Тыва пытается выбраться из депрессии

04 марта 2021, 19:50  •  180 • Политика
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, система здравоохранения Тывы за последние годы изменилась в лучшую сторону, рассказал «Известиям» министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита в регион премьера Михаила Мишустина. По словам главы ведомства, министерство обсудит возможное преобразование программы «Земский доктор» в субъекте. Однако с безработицей ситуация всё еще напряженная: как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка, к 2024 году по индивидуальной программе развития (ИПР) в регионе должно появиться 3,8 тыс. рабочих мест, правда, в 2020-м удалось создать лишь 46.

Трудности перевода

Пока другие отстающие регионы борются в основном с низкими доходами и пытаются в целом поднять уровень жизни населения, Республика Тыва вынуждена разбираться еще и с вопросами безопасности. Во-первых, здесь периодически случаются хоть и не сильные, но землетрясения. Во-вторых, к криминальному миру тут привыкают с ранних лет — Тыва лидирует по уровню подростковой преступности: каждое 10-е раскрытое правонарушение совершено подростками или с их участием. Тем времени охват молодежи высшим образованием в последние годы не превышал 20%.
Тыва стала последним отстающим регионом с ИПР, который посетил премьер с момента своего назначения. Этот визит выдался весьма коротким. Прежде всего глава правительства решил проверить социальные объекты — строящуюся школу и больницу. В целом система здравоохранения в республике в последнее время улучшается, заявил «Известиям» глава Минздрава Михаил Мурашко.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
— Сейчас открывается новый терапевтический корпус, который работал в период ковида. Неплохая укомплектованность персоналом. Студенты возвращаются после обучения в других городах. Но есть дисбаланс в сельской местности. Мы сегодня обсуждали, как увеличить привлекательность, в том числе финансовое стимулирование. Программа «Земский доктор» здесь действует, все объемы полностью выполнены в прошлом году. Просят показатель увеличить — мы будем смотреть, что еще можно сделать, — сказал он.
Школа, в которую приехал Михаил Мишустин, должна была заработать еще в прошлом году, но на завершение строительства региону не хватило денег — более 210 млн рублей. Глава кабмина пообещал помочь с финансированием этого проекта и еще двух детских садов. Республиканская больница тоже столкнулась с денежными сложностями: она задолжала за оборудование более 70 млн рублей. Но и с этим будут разбираться на федеральном уровне.
На встрече с главой республики Шолбаном Кара-оолом председатель кабмина перешел от социальной повестки к экономической. Оказалось, что около 3 тыс. местных предпринимателей не получили поддержку во время пандемии и были вынуждены приостановить свою работу.
— Я дам соответствующее поручение министру экономического развития, чтобы он провел всесторонний анализ причин, по которым не воспользовались этой помощью предприниматели Тывы, — сказал Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин во время посещения строящейся общеобразовательной школы в Кызыле
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Кроме того, премьер поддержал инициативу главы субъекта запустить международный терминал уже в этом году, не откладывая вопрос на 2022-й. Сразу после совещания премьер направился в Новосибирскую область, где осмотрел первый и самый крупный сортировочный хаб «Почты России».

Экономические балласты

— Не будет преувеличением сказать, что Тыва — регион с самой слабой и неустойчивой экономикой. Позднее вхождение в состав России, неудачное географическое положение, дефицит ресурсов, небольшое и бедное население — всё это предопределило проблемный статус субъекта, — сказал «Известиям» вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.
Регион традиционно считается одним из самых высокодотационных: доля межбюджетных трансфертов в доходах республиканского бюджета зачастую выше 60%, сообщил «Известиям» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Тем временем безработица составляет более 10%.
У Тывы как и у девяти других отстающих регионов есть ИПР, по которой с 2020 по 2024 год субъект получит 5 млрд рублей из федерального бюджета. По данным Минэка, документ реализуется в плановом режиме.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
— В Республике Тыва к 2024 году по итогам реализации индивидуальной программы планируется создание более 3,8 тыс. новых рабочих мест, а также привлечение порядка 12,3 млрд рублей инвестиций, — рассказали «Известиям» в министерстве экономики.
По подсчетам ведомства, в прошлом году в регион удалось привлечь более 5,8 млрд рублей, однако появилось лишь 46 новых рабочих мест. Между тем в 2020-м власти приобрели оборудование для запуска производства железобетонных изделий, провели подготовительные работы для лесоперерабатывающего производства, также началась реконструкция оздоровительного комплекса «Чедер».
Сегодня это регион с самым высоким уровнем бедности в стране, а слабость экономики в период пандемии подчеркнул рекордный обвал в промышленности, считает Ростислав Туровский. Для Тывы всё еще критически важно построить железную дорогу и развивать добычу угля. Сама по себе индивидуальная программа, по мнению политолога, все проблемы не решит, поскольку помощи нужно гораздо больше: план позволит лишь как-то к ним подступиться.
Тывинские трудности похожи на алтайские — высокая стоимость электроэнергии, маленький объем инвестиций, отсутствие квалифицированных кадров и низкий уровень жизни населения, рассказала «Известиям» руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Чтобы преодолеть отставание, субъект реализует крупные инвестиционные проекты в сфере добычи полезных ископаемых в увязке с развитием магистральной инфраструктуры — дороги Кызыл–Курагино, важной части инфраструктуры Элегестского месторождения. Она должна быть построена в августе 2021 года, но пока есть проблемы с реализацией этого проекта, отметила специалист.
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Так же как и в Республике Алтай, региональные дороги передаются в федеральную собственность, а власти пытаются увеличивать список туристических направлений аэропорта и поддерживать объем производства и производительности труда в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности. По итогам года Тыва успела отчитаться о росте ряда показателей сельского хозяйства, но судить, насколько это было осуществлено благодаря ИПР, сложно, считает специалист.

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