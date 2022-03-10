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Без ущерба гражданским лицам? Санкции против России ударили по главному принципу ООН

10 марта 2022, 03:00  •  100 • Политика
На третьей неделе невиданного доселе пакета санкций против России в Организации Объединённых Наций начали осознавать, что произошёл удар по главному принципу ООН. Представитель Генсека Стефан Дюжаррик дал объяснение, упомянув об ущербе гражданским лицам.
"Шла третья неделя санкций против России. В ООН начали о чём-то догадываться…" - не удержались от иронии авторы Telegram-канала "Антиглянец".
К посту прикреплён скриншот новостного материала, где представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отвечает на вопрос, насколько вероятны затруднения с экспортом вакцин для профилактики COVID-19 из России в связи с масштабными санкциями Запада.
Дюжаррик признался, что точного ответа на этот вопрос не знает, однако упомянул об одном из главных принципов ООН.
"Очевидно, <…> что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам", - произнёс он в ходе брифинга.
Представитель генсека ООН добавил, что в этом всегда заключалась принципиальная позиция организации.

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