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Без Украины лучше: Пушков поддержал встречу "по Донбассу" в обход Зеленского

30 марта 2021, 15:30  •  265 • Политика
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев оказывает деструктивное влияние на процесс
Вскоре должна состояться видеоконференция российского, французского и немецкого лидеров. На мероприятии будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе, конфликт в Донбассе. На этом фоне украинцы возмутились, что на встречу не позвали главу Незалежной. Однако, по мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, возмущения представителей киевского режима напрасны.
Переговоры Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должны были состояться еще 29 марта. Однако в последний момент их перенесли, при этом новая дата пока не озвучена. Организация встречи в "нормандском формате" без украинского лидера Владимира Зеленского породила новую волну истерии в Незалежной.
Однако в России считают, что решение пообщаться без главнокомандующего Украины является правильным. В своем телеграм-канале Пушков отметил, что участие Киева в переговорах ни на что не влияет. Украинцы дают обещания, подписывают соглашения, а потом отказываются держать свое слово и прячутся в кусты.
Сенатор также напомнил, что дела Незалежной – не единственная тема для обсуждения мировых лидеров. Так что Москве есть о чем побеседовать с Парижем и Берлином, помимо украинского вопроса.
К слову, недавно Алексей Пушков обозначил стратегию ведения борьбы против Соединенных Штатов Америки. Сенатор уверен, что вскоре Вашингтону придется забыть о гегемонии.

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