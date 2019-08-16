«Без царя в голове»: Провальный план Навального растратит все силы оппозиции зря

Автор:

Смолин Михаил

Сразу скажу, что мне глубоко всё равно, кто из зарегистрированных кандидатов победит на выборах в Мосгордуму. Партийные политиканы любых партий, все мысли которых направлены на обладание властью и привилегиями, одинаково не годны для государственной деятельности. И это родовая проблема любой демократии, которая создаёт выборами ненужную для общества перманентную гражданскую войну за власть.

Завхозы или политиканы?

Вопрос: зачем москвичам на городском хозяйстве вместо специалистов муниципального управления нужны политиканы? Он всегда казался мне столь естественным и разумным. Ведь уровень городского хозяйства, даже и такого гигантского, как Москва, не требует никакого политического действия, никакого политического мировоззрения. Зачем нужны партийные политики на должности городских завхозов? Собственно, оппозиция и сама не скрывает, что управление московским хозяйством для них лишь промежуточная станция, где они могут неплохо подкормиться, для броска дальше к завоеванию федеральной власти.

Фото: www.globallookpress.com

Конечно, городское хозяйство Москвы очень лакомый кусок российского бюджета. И болтуны всех политических мастей, стремящиеся к власти, не прочь получить жирные синекуры для своих партий и для себя лично. Ведь люди, тратящие всю свою жизнь на приход к власти, видят в ней вполне себе материальный приз, который должен окупить все их предыдущие старания. Чем более затратным получается путь к власти, тем большую отдачу политиканы хотят получить от неё. Ставки в этом политическом «казино» часто предельно высоки, и игроки не скупятся на общественные жертвы в достижении своих целей.

«Самый бесстрашный оппозиционер»

Власть совсем не прекрасна. И в Москве в том числе. Но возможные революционные потрясения, получающиеся в нашей стране особенно разрушительными, как-то заставляют вспоминать слова Апостола Петра, что Господь сам знает, как «беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших» (2 Петр. 2, 9–10).

Совсем не христианское это дело – присоединяться к дерзким, своевольным и не боящимся злословить высших. При наступании на эти революционные грабли социального счастья как не было, так и не будет, а вот харкать кровью потом можно целыми десятилетиями, пока не заживут общественные раны.

Навальный, как «самый страшный» для власти оппозиционер, заботливо наказываемый условными сроками, хранится во временных «узилищах» от участия в несанкционированных митингах. Но не перестаёт призывать оппоботов выходить на улицы еженедельно. Так и сказал: «выходить, выходить и выходить». Прямо как Ильич в своё время: «учиться, учиться и ещё раз учиться». Что-то есть в Навальном этакое холодно-циничное, расчётливое, ленинское…

И оппозиционные кнехты послушно продолжают свой еженедельный моцион заклания, аккуратно по выходным выпасаясь на улицы Москвы.

Но после каждого последующего «суперуспешного митинга», как называет радения своих соратников Навальный, всё определённее встаёт вопрос: а дальше-то что? Ну, походят они на свои собрания до 8 сентября. Скорее всего, власти как не допускают, так и не допустят их до выборов. Затем, конечно, как положено, оппозиция не признает выборы. К этому они готовятся заранее. Навальный за несколько недель до выборов уже всё «знает», что готовится одна из «самых больших фальсификаций в истории Москвы».

А. Навальный. Фото: www.globallookpress.com

Итак, объявят они выборы неправильными. И ещё несколько недель походят по улицам Москвы уже до полного изнеможения. И что дальше? А дальше как всегда. Ляжет карта революционная – будут разыгрывать её, углублять, радикализировать, а не выпадет удача… тогда отдыхать на Капри (как Ульянов-Ленин), в Швейцарию, в Великобританию, на Багамы или куда-то в те южные края.

Вожди-то получат свои биткоины. Чем дольше оппозиционные простаки будут «выходить, выходить и выходить», тем «больше, больше и больше» будет биткоинов у «очень классных толковых людей». А после очередного этапа борьбы «очень классные толковые люди» поедут «отдыхать, отдыхать и отдыхать» в самые классные жаркие страны. А простым оппоботам какая радость останется от проведённых столь бессмысленно предвыборных выходных?

Правильно… им останется ощущение «свободы» и «борьбы» за всё хорошее, против всего плохого, как рассказали об этом «очень классные толковые люди». Революционное шоу должно продолжаться как можно дольше. «Немного нервно и страшно», зато «биткоинно».

Итак, по Навальному, всё идёт «по плану»: «выгодное отличие нынешней ситуации от Болотной-2012 в том, что тогда протестовали после выборов. И реализовать политические ярость и недовольство, скопившиеся на улицах, уже было нельзя…»

Ему всё ещё кажется или он продолжает делать такой вид, что власть под давлением улицы прогнётся, и «очень классных толковых людей» допустят до выборов, и тогда уж москвичам будет некуда деться, только массово проголосовать за красу и гордость революции. Это программа максимальных мечтаний оппозиционных вождей на эти выборы. Они верят в свою «избранность», что их «невозможно игнорировать», и что они «должны получить политическое представительство».

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Но есть уже и программа-минимум. На всякий случай. Это в том случае, если власть сможет проигнорировать «красу и гордость» оппозиции и не даст им никакого «политического представительства». Тогда выдвигается лозунг: «пропади всё пропадом», то есть будем призывать голосовать за любых кандидатов, только не за провластных.

«Очень классные толковые люди» идут на выборы вроде бы в Москве, где Собянин, но борются всё равно с Путиным.

Прямо как Порошенко на Украине. Тот боролся вроде за пост президента на Украине, и противником был Зеленский, а всё равно Порошенко всю предвыборную компанию декларировал, что борется с тем же Путиным.

Прямо закономерность какая-то – как только где-нибудь в мире появляются «очень классные толковые люди», так они сразу начинают борьбу с Путиным. А потому что «царь», потому что «самодержавие», «имперские амбиции», «политические альтернативы»…

Понять наших очень «классно-толковых» людей легко.

Во-первых, приятно себя соотносить с политическими тяжеловесами. А во-вторых, выборы в Мосгордуму это действительно скучно. Оппозиция стремится к власти в стране, а не к контролю за расходами по сантехнике и плитке в мегаполисе.

Ставимая оппозицией цель на выборах насолить едроссам вообще довольно странная. С той же оппозиционной точки зрения. Если даже у «Единой России» не будет большинства, то власть никак не уйдёт из рук современного режима. Оппозиция всегда декларировала, что и «Справедливая Россия», и ЛДПР, и КПРФ всё равно часть путинской партийной системы. По этой старой логике все эти партии договаривались с едроссами на выборах, в каких округах пройдут кандидаты от той или иной партии.

Если внесистемная оппозиция будет на выборах Мосгордумы голосовать за кандидатов не единороссов, то что изменится? Во-первых, на всех предыдущих выборах, собственно, так и происходило. Радикалы левых взглядов из внесистемной оппозиции и так голосовали за КПРФ или «Справедливую Россию», а радикально либеральные либо бойкотировали, либо голосовали за «Яблоко». А во-вторых, если внутри системных партий произойдёт перераспределение (если произойдёт) процентов на выборах, то разве сама власть уплывёт из рук режима?

Оппозиция, цель которой свалить «абсолютное зло» – Путина, и так и этак не получит никаких баллов. Кроме того, что можно будет заявить, что это всё сделано усилиями Навального и компании. Хотя даже если это и произойдёт, то никак не из-за нескольких десятков тысяч голосов оппоботов Навального.

10 августа 2019 года. - Россия, Крым, Севастополь. Лидер мотоклуба "Ночные Волки" Александр Залдостанов ( Хирург), Глава Республики Крым Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и президент России Владимир Путин. Байкерское шоу "десять Вавилонов" (тень Вавилона) на горе Гасфорт в Севстополе.Фото: www.globallookpress.com

Это принцип обиженного. Раз меня игнорируют, то не доставайся же ты (власть) не только мне, но и тебе (едроссы). Но сами навальнята при любом раскладе останутся ровно в том же месте, в котором и стартовали. Только с огромной усталостью и разочарованием от бега на месте. То есть вне власти, которая останется в руках «провластной» системы партий от Едра до КПРФ.

Все многодневные митинговые усилия навальнистов бесполезны, и их просто используют в борьбе бесплатно. Исключая, конечно, вождей, получающих за любую движуху против власти. Может, весь смысл этой бессмысленной митинговости только в этом и состоит?

Со стороны «классно-толковых» вождей оппозиции отношение к оппоботам выглядит всё более цинично-прагматичным, эксплуататорским. Оппоботам пора умнеть.