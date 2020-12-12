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Без теста на COVID - не пускать: Власти Подмосковья продлили ограничения почти до середины января
12 декабря 2020, 00:40 • 97 • Политика
В Подмосковье продлили ограничения по COVID-19 до начала 2021 года. В общественные заведения разрешено пускать только с отрицательным тестом на COVID.
В Московской области объявили о продлении ограничительных мер против коронавирусной инфекции COVID-19 до 12 января. Соответствующий указ подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Пожилым людям старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями рекомендовано поддерживать режим самоизоляции минимум до 12 января. А школьникам и студентам придётся продолжать дистанционное обучение. Отдельные ограничения были введены для общественных заведений.
При этом уточняется, что отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР должен быть получен не ранее чем за три дня до посещения заведения. А тест методом ИФА - не ранее чем за 5 дней. Кроме того, на входе в заведение у всех должна быть измерена температура.
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