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Без света остался миллион человек: Великобританию накрыл масштабный блэкаут
10 августа 2019, 02:39 • 79 • В мире
Великобританию накрыл масштабный блэкаут - даже Лондон остался без электричества. По предварительным данным, света было лишено около миллиона человек.
Полтора часа без электричества пришлось провести жителям огромной части Великобритании. Сбой работы электросетей затронул столицу страны - Лондон, часть Шотландии, Уэльса и ряд районов севера и центра Англии.
По предварительным данным, без света осталось порядка 1 миллиона граждан. Не ходили поезда, экспрессы, встали вагоны в метро…
Вечером в пятницу оператор энергосистемы Великобритании National Grid объявил о том, что причины сбоя удалось устранить. По заверению представителей компании, два генератора, которые прекратили работу и спровоцировали блэкаут, функционируют в нормальном режиме. Информацию о возможной кибератаке, якобы явившейся причиной ЧП, не подтвердили, пишет ТАСС.
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