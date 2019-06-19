Без страховки и водительских прав: Пьяный поляк с ветерком прокатился на советском танке по городу

История произошла в польском городе Паенчно. Как сообщили РИА Новости в местной полиции, им поступил сигнал о разъезжающем по городку танке. В итоге патруль выехал на место, указанное очевидцами и, действительно, застал Т-55.

Рядом с танком, который успел остановиться, находился мужчина - но не водитель: он оказался пассажиром. 49-летнего водилу, который оказался и владельцем Т-55, отыскали позже. Мужчина был пьян, что подтвердили и результаты анализов.

Оказалось, что танк перевозили в спецприцепе, но он сломался. Хозяин не придумал ничего лучше, чем сесть за руль, посадить рядом друга и отправиться кататься по городу.

Шалость может дорого обойтись поляку. У него не было специальных водительских прав, страховки на боевую машину плюс нетрезвое вождение с созданием опасности ДТП - всё это тянет по польским законам на срок до десяти лет заключения. Кстати, на штрафстоянку Т-55 доставили с помощью бывшего военного, который как раз имел соответствующие водительские права.