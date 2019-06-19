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Без страховки и водительских прав: Пьяный поляк с ветерком прокатился на советском танке по городу

19 июня 2019, 02:39  •  30 • В мире
Пьяный житель Польши с ветерком прокатился на советском танке Т-55 по городу, наделав много шума. Теперь ему грозит солидный срок - ведь кроме того, что он сел за руль в подпитии, мужчина не оформил на необычное средство передвижения страховку, да и водительских прав танкиста у него не оказалось.
История произошла в польском городе Паенчно. Как сообщили РИА Новости в местной полиции, им поступил сигнал о разъезжающем по городку танке. В итоге патруль выехал на место, указанное очевидцами и, действительно, застал Т-55.
Рядом с танком, который успел остановиться, находился мужчина - но не водитель: он оказался пассажиром. 49-летнего водилу, который оказался и владельцем Т-55, отыскали позже. Мужчина был пьян, что подтвердили и результаты анализов.
Оказалось, что танк перевозили в спецприцепе, но он сломался. Хозяин не придумал ничего лучше, чем сесть за руль, посадить рядом друга и отправиться кататься по городу.
Шалость может дорого обойтись поляку. У него не было специальных водительских прав, страховки на боевую машину плюс нетрезвое вождение с созданием опасности ДТП - всё это тянет по польским законам на срок до десяти лет заключения. Кстати, на штрафстоянку Т-55 доставили с помощью бывшего военного, который как раз имел соответствующие водительские права.

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