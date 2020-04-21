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Без спекуляций на вакцине, масках и аппаратуре! Призыв ГА ООН поддержал даже известный "грабитель"
21 апреля 2020, 15:10 • 50 • Политика
Резолюция Генассамблеи ООН, призывающая не допустить случаев спекуляции вакциной от коронавируса, а также масками и медаппаратурой, была поддержана даже известным "грабителем" - США.
Обойтись без спекуляций на вакцине, медицинских препаратах, масках (средствах индивидуальной защиты), а также медицинской аппаратуре - на всём том, что помогает миру бороться с коронавирусом, призывают страны - члены Генассамблеи ООН. Ранее была поддержана соответствующая резолюция.
В частности, в документе в том числе подчёркивалось, что все государства - члены ООН, а также другие задействованные стороны должны сразу же принять меры, "чтобы в рамках их законодательств предотвратить возможные спекуляции".
К слову, этот призыв ГА ООН был поддержан даже известным миру "грабителем" - США. Одна только история с перехваченным в Бангкоке грузе масок, предназначенных для Германии, чего стоит. Подробнее о ней в своё время писало немецкое издание Der Tagesspiegel.
Ранее Царьград уже рассказал о том, как европейские власти и правительство США показывают свою сущность, без излишнего стеснения занимаясь открытым грабежом.
Как написал в своём блоге Сергей Колясников, сегодня "сложно найти страну, у которой США не украли бы гуманитарный груз. Франция, Германия, Италия, теперь вот Барбадос". Однако, по словам блогера, "это им не поможет".
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