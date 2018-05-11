Без сокращения выплат гражданам: Минфин сэкономит на пенсиях за счёт излишков на балансе ПФР

Поправки, предусматривающие сокращение расходов бюджета на пенсионное обеспечение, не скажутся на выплате пенсий. Об этом заявили в российском Минфине. В ведомстве пояснили, что в связи с высокими темпами поступления страховых взносов на счетах ПФР образовались излишки средств. За счёт них и будут производиться выплаты в текущем году, отмечают финансисты.

Сокращение расходов бюджета на пенсионное обеспечение не скажется на выплатах российским пенсионерам. Об этом заявили в Министерстве финансов РФ.

Ранее Минфин опубликовал проект поправок, которые предусматривают сокращение бюджетных расходов на пенсионное обеспечение на 51,5 млрд рублей. Предполагается, что в целом расходы по разделу «Социальная политика» сократятся на 52,93 млрд рублей. Однако эти сокращения никак не отразятся на размерах пенсий россиян.

В ведомстве пояснили, что изменения связаны с тем, что по итогам 2017 года на счетах ПФР образовались остатки. Они и будут направлены на выплату пенсий.

«В рамках внесения изменений в федеральный бюджет предусматривается уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда​​​. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах Пенсионного фонда. Остатки направляются на выплату пенсии в текущем финансовом году, что приведёт к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда», — цитирует РИА Новости сообщение Минфина.

В Пенсионном фонде России подтвердили, что трансферты бюджету ПФР из федерального бюджета сократятся в связи с использованием переходящих остатков.

«Логика продиктована законодательными инструментариями. Работает большое число поступивших средств от взносов, потому что увеличилась средняя заработная плата, увеличился МРОТ, увеличились отчисления в пенсионную систему», — пояснил в беседе с RT председатель президиума центрального правления общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заметил, что указанные поправки являются всего лишь отражением уже проведённых операций, которые требуют законодательного оформления, и на выплаты пенсионерам они не повлияют.

«Это должно найти отражение в нормативных документах. Это логичный шаг, который требует законодательного оформления. На пенсионном обеспечении граждан это не скажется», — отметил в разговоре с RT эксперт.

При этом по сравнению с 2017 годом расходы бюджета ПФР вырастут на 371 млрд рублей и составят 7,35 трлн рублей. Трансферты из федерального бюджета сократятся на 68,3 млрд рублей.

Бюджет ПФР на 2018 год предусматривает индексацию страховых пенсий на 3,7%, пенсий по государственному обеспечению — на 2,9%, ежемесячной денежной выплаты — на 2,5%.

Рабочий возраст

Другой насущный вопрос, связанный с пенсионной системой, в ходе выступления в Госдуме затронул премьер-министр России Дмитрий Медведев. Речь идёт о повышении пенсионного возраста. По словам главы кабмина, такие решения надо принимать аккуратно и взвешенно.

«Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде», — отметил Медведев.

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По его словам, нынешняя система требует совершенствования, что тоже следует принимать в расчёт.

В беседе с RT Рязанский отметил, что подготовка к принятию решения о повышении пенсионного возраста завершается.

«Мы должны учитывать несколько факторов: состояние рынка труда и конкуренцию на нём, трудоустройство молодёжи. Нужно учитывать, что на 5—10 лет задержится уход с рынка труда людей старшего возраста. Также важен вопрос занятости пожилых людей, он сейчас очень непростой. Нужно проанализировать тему, связанную с состоянием здоровья пенсионеров, и не допустить, чтобы увеличилась инвалидность среди граждан пожилого возраста», — считает Рязанский.

Он добавил, что повышение пенсионного возраста связано с темой активного долголетия, и призвал развивать корпоративную и частную системы пенсионного обеспечения.

«Для принятия решения о повышении пенсионного возраста может хватить и года, но все переходные процессы могут занять и пять, и десять лет», — добавил он.

Сейчас пенсионный возраст в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин. Согласно данным службы исследований HeadHunter, которые приводит РИА Новости, нынешние значения пенсионного возраста считают оптимальными 53% россиян. 35%, в свою очередь, отметили, что пенсионный возраст нужно снизить: в среднем респонденты считают оптимальными 54 года для мужчин и 50 лет для женщин.

За снижение пенсионного возраста выступают работники от 19 до 25 лет — 51%. Из тех, кому больше 45 лет, такую меру поддерживают 17% россиян. При этом в пользу повышения пенсионного возраста высказались 6% респондентов.