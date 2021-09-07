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Без снисхождения: суд приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы

07 сентября 2021, 12:55  •  46 • В России
В Красноярске суд на основании вердикта присяжных приговорил бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства. По версии следствия, в 1994 году предприниматель поручил своему знакомому устранить членов преступной группировки, с которыми у него возник конфликт из-за распределения доходов. Кроме того, сейчас СК расследует ещё несколько уголовных дел в отношении Быкова по статьям об уклонении от уплаты налогов, о подстрекательстве к убийству и участии в организованном преступном сообществе.
 
РИА Новости © Илья Наймушин
 

Свердловский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена Анатолия Быкова, признанного присяжными виновным в организации двойного убийства, к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили RT в Управлении судебного департамента в Красноярском крае.

Месть за взрыв

По данным следствия, в 1994 году у Быкова возник конфликт с членами возглавляемой им преступной группировки Александром Наумовым и Кириллом Войтенко из-за распределения доходов от совместной деятельности.  

В июне того же года на предпринимателя было совершено покушение — его автомобиль взорвали вблизи здания концертно-танцевального зала на Предмостной площади города Красноярска. 

В подрыве автомобиля Быков заподозрил конкурентов и поручил криминальному авторитету Владимиру Татаренкову устранить их.

«24 июля 1994 года в районе дома 9 по улице Кольцевой города Красноярска Наумов и Войтенко были убиты выстрелами из автомата Калашникова и пистолета «Тульский Токарев» членами банды Татаренкова», — говорится в сообщении СК по Красноярскому краю.  

В июле 2012 года суд признал Владимира Татаренкова виновным в совершении этого преступления и приговорил к 13,5 года заключения. Один из киллеров его банды, Сергей Бакуров, был осуждён на пожизненный срок. Второй предполагаемый исполнитель, Владимир Чучков, до сих пор в розыске. 

Впрочем, тогда осуждённые бандиты так и не сказали следствию, кто был реальным заказчиком убийства, поскольку, как отмечают в СК, надеялись на поддержку Быкова.

«Их надо убить»

Анатолий Быков в середине 1990-х годов возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой и несколько раз избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.

При этом, по данным СМИ, Быков был самым влиятельным человеком преступного мира Красноярского края, где его знали под кличками Толя-Бык и Челентано. У него не раз возникали проблемы с законом. Так, в 2000—2002 годах он сидел в СИЗО по делу об организации покушения и незаконном обороте оружия, в результате получив условный срок.

В мае 2020 года Татаренков и Бакуров решились дать показания на Анатолия Быкова. 

«17 июня 1994 года мне домой позвонил Быков Анатолий Петрович, сказал, что на него было совершено покушение, попросил приехать. Я взял с собой Чучкова, Бакурова и Качурина. Приехали в город Красноярск. Анатолий Петрович рассказал, что покушение организовали Наумов и Войтенко и что их надо убить. Мы согласились. Впоследствии, 24 июля 1994 года, Бакуров и Чучков убили Наумова и Войтенко. Это убийство организовал Быков Анатолий Петрович, так как он сказал нам: «Их надо убить». Его люди предоставляли нам квартиру для проживания на время убийства, потом мы скрывались в домах, предоставленных им», — заявил Владимир Татаренков на очной ставке с бизнесменом.

Быкову были предъявлены обвинения по пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР. А в январе 2021 года уголовное дело было направлено для рассмотрения присяжными заседателями в Свердловский районный суд города Красноярска.

На прошлой неделе присяжные огласили свой вердикт. Они признали Быкова виновным в совершённом деянии и не заслуживающим снисхождения, отмечается на сайте суда.

7 сентября суд Свердловского района Красноярска на основании вердикта присяжных заседателей приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы.  

Представители региональной прокуратуры заявили СМИ, что надзорное обвинение удовлетворено приговором и не будет его обжаловать.

В свою очередь, адвокат предпринимателя Алексей Прохоров сообщил журналистам, что защита обжалует приговор. «В данном деле были существенно нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства — на предоставление доказательств защиты, на задавание вопросов свидетелям. Суд фактически выступил вторым государственным обвинителем. Всё это будет основанием для обжалования приговора», — цитирует адвоката ТАСС.

Вместе с тем в СК РФ по Красноярскому краю сообщили, что сейчас в отношении Быкова в производстве органов следствия находится ещё несколько уголовных дел по статьям «Подстрекательство к совершению убийства по найму», «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Организация преступного сообщества или участие в нём».

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